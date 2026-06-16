US OPEN: SpaceX vytlačuje Amazon z první pětky. Wall Street čeká na debut Warshe

Dnešní seance na americkém trhu začíná poměrně klidně. Kontrakty na S&P 500 mírně rostou, zatímco kontrakty na Nasdaq 100 s otevřením hotovostní seance lehce ustupují. Přerušení 3denního růstového období na Wall Street vede investory k přesunu do vyčkávacího režimu. Finanční trhy zadržují dech před zítřejším klíčovým zasedáním Fed, kterému bude poprvé předsedat Kevin Warsh. Pozornost akciových investorů se však plně soustředí na vesmírnou mánii kolem akcií SpaceX. Hlavní debutant posledních dnů dynamicky roste a fakticky přímo vyzývá Amazon v boji o status 5. největší veřejně obchodované společnosti na světě. Trh zároveň zůstává v pozitivní náladě kvůli očekávanému podpisu dohody mezi Íránem a USA. Přestože zůstává mnoho nejasností, většina informací přicházejících na trh naznačuje, že k deeskalaci může skutečně dojít, i když přechodné období může trvat velmi dlouho.
Situace na trhu a klíčové indexy
Otevření úterní hotovostní seance na newyorské burze přineslo smíšenou náladu, která odrážela ranní vývoj futures kontraktů. Po silných ziscích z minulého týdne, kdy S&P 500 od čtvrtka přidal přibližně 2 %, trh hledá nový impulz:
- US500: Široký tržní index zahájil hotovostní obchodování poblíž včerejšího závěru a konsoliduje nedávné zisky.
- US100: Technologický sektor si vybírá pauzu. Kontrakt na index při otevření ztrácí 0,15 %, což souvisí s vybíráním zisků po nedávném červnovém maximu.
- US30: Stará ekonomika si dnes vede nejlépe. Blue-chip index při otevření roste o 0,5 %.
- US2000: Pozitivní start zaznamenal také koš menších společností, který roste o 0,3 %.
Ačkoli je trh pozitivně naladěn vůči potenciální dohodě mezi Íránem a USA, mnoho nejasností přetrvává. Jde například o oznámené investice v Íránu nebo otázku výběru poplatků v Hormuzském průlivu. Přestože Írán hlásí pomalé odblokování průlivu ze strany Spojených států, oficiální data neukazují nárůst provozu, jak naznačoval viceprezident J.D. Vance. Naděje na dohodu však dnes vedly k poklesu cen ropy WTI pod 77 USD za barel.
Z globálního pohledu stojí za zmínku jestřábí krok Bank of Japan (BoJ), která zvýšila úrokové sazby na 1 %, tedy nejvyšší úroveň od roku 1995. Australská RBA naopak ponechala cenu peněz beze změny.
Technický výhled na US100
Včera došlo k silnému růstu kontraktů na technologický Nasdaq 100, na který dnes navazuje vyčkávání. Nejenže byla překonána hranice 30 000 bodů, ale aktuálně se nacházíme nad 30 500 body a jen 0,6 % od historických maxim. Pokud by euforie pokračovala, trh by mohl cílit na oblast 31 800 bodů u 138,2% retracementu poslední vlny downtrendu a na 32 400 bodů u 161,8% retracementu. Na druhou stranu, pokud by se ukázalo, že dohody dosaženo nebylo, US100 by mohl klesnout pod 29 800 bodů.
Nejdůležitější zprávy ze společností
- SpaceX (SPCX): Absolutní motor tržního sentimentu. Po pondělním závěru činila tržní kapitalizace SpaceX 2,5 bilionu USD a přiblížila se valuaci Amazonu (2,7 bilionu USD). Při zohlednění ranních zisků v premarketu (7,3 % až 11 %) SpaceX při otevření seance fakticky dorovnává e-commerce giganta a míří do TOP 5 největších společností v USA. Aktuálně firma roste o více než 9 % a dosahuje ceny 210 USD za akcii. Od dnešního dne se navíc na trhu začínají obchodovat opce na akcie SpaceX. Společnost také oznámila formalizaci akvizice startupu Cursor, který se zaměřuje na AI nástroje pro programování, za 60 miliard USD.
- Amazon (AMZN): Při otevření zaznamenává mírný růst (+0,5 %) a snaží se odolat bezprecedentnímu přílivu kapitálu do tematických vesmírných ETF, který podporuje valuaci SpaceX.
- Qualcomm (QCOM): Cena akcií roste téměř o 3,7 %. V premarketu přidávala dokonce 5,6 %. Podle The Information vede technologický gigant pokročilá jednání o převzetí AI startupu Tenstorrent. Valuace transakce by mohla dosáhnout 8–10 miliard USD.
- Robinhood Markets (HOOD): Akcie rostou přibližně o 1 %. Společnost oznámila plán snížit počet zaměstnanců o 10 % a uzavřít některé otevřené náborové procesy v rámci optimalizace provozních nákladů.
- Edgewise Therapeutics (EWTX): Aktiva společnosti vykazují obrovskou volatilitu. Ačkoli akcie brzy ráno rostly o více než 7 % po zveřejnění výsledků střední fáze výzkumu léku na srdeční onemocnění, otevření přineslo pokles o více než 10 %. To ukazuje na nervozitu investorů kolem biotechnologického sektoru.
- Dynatrace (DT): Cena akcií roste o více než 4 % poté, co analytici UBS zvýšili doporučení pro společnost na Koupit a stanovili cílovou cenu na 60 USD.
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