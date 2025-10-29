Denní shrnutí: Powell posiluje dolar. Přichází výsledky velké technologické trojky 📄

- Fed rozhodl o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na rozpětí 3,75–4,00 %, v souladu s tržními očekáváními.
- Během tiskové konference předseda Powell uvedl, že prosincové rozhodnutí není jisté a mezi členy FOMC panují silné názorové rozdíly. Po jeho komentáři klesl měnový pár EURUSD pod hladinu 1,1600.
- Pozornost trhu se nyní přesouvá zpět na Wall Street, kde své kvartální výsledky po uzavření obchodní seance zveřejní Alphabet, Microsoft a Meta Platforms.
- Administrativa prezidenta Trumpa se zavázala k výdajům přesahujícím 80 miliard USD na nákup jaderných reaktorů společnosti Westinghouse. Americká vláda může získat přibližně 8% podíl ve firmě, pokud budou dosaženy určité ziskové cíle, a v případě, že valuace překročí 30 miliard USD do roku 2029, může následovat IPO.
- Cameco (CCJ.US), druhý největší producent uranu na světě, připsal během dvou seancí více než 20 %. Společnost vlastní 49% podíl ve Westinghouse, zbylých 51 % drží Brookfield Asset Management a Brookfield Renewable Partners.
- Po oznámení silně rostly akcie amerických těžařů uranu – Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy a Uranium Royalty Corp posílily mezi 5 % a 20 %.
- Nvidia přidala 2,70 % na 206 USD za akcii a její tržní kapitalizace poprvé v historii překonala hranici 5 bilionů USD – jde o vůbec první firmu, která tuto symbolickou úroveň dosáhla.
- Zásoby ropy v USA klesly o 6,858 milionu barelů, zatímco trh očekával nárůst o 1,2 milionu, a předchozí týden zaznamenal pokles o 0,961 milionu. Prudký propad odráží výrazný pokles dovozu (o téměř 1 mil. barelů denně) při mírném oživení exportu.
- Kanadská centrální banka snížila sazby na 2,25 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Guvernér Tiff Macklem uvedl, že rizika spojená s obchodními bariérami se začínají promítat do reálné ekonomiky.
- Meta Platforms (META.US) dnes zveřejní výsledky hospodaření za 3Q FY2025. Reklamní byznys zůstává hlavním tahounem růstu. Trh očekává dvouciferný růst objemu i příjmů z reklamy, přičemž konsenzus FactSet a Bloomberg ukazuje na tržby 49,5 miliardy USD.
- Alphabet také reportuje výsledky po uzavření trhu. Prognózy naznačují tržby v rozmezí 99,5–99,7 miliardy USD, což by znamenalo meziroční růst kolem 13 %.
- V případě Microsoftu trh očekává tržby přibližně 75,5 miliardy USD, což by představovalo růst kolem 14 % meziročně, a zisk na akcii (EPS) ve výši 3,66 USD. Klíčová bude výkonnost služby Copilot a cloudového segmentu.
- Akcie Boeingu (BA.US) klesly o 3,40 % po zveřejnění zklamávajících výsledků. Zlepšení bylo slabší, než trh doufal, i když zatím nenaznačuje ztrátu provozní výkonnosti. Výsledky zůstávají nevyrovnané, ale silné výrobní zázemí a objem zakázek umožňují opatrný optimismus. Hlavním negativem byla ztráta 4,9 miliardy USD spojená s odklady programu letounu 777X.
- Inflace v Austrálii vzrostla na 3,5 % z předchozích 3,0 %, nad očekávání trhu (3,1 % y/y). Růst inflace snižuje pravděpodobnost dalších snížení sazeb ze strany RBA. Dnes se AUDUSD obchodoval nad úrovní 0,6600.
- HDP Švédska za 3Q překonal očekávání: +2,4 % meziročně (vs. oček. 1,6 %, předchozí 1,4 %).
- HDP Španělska vzrostl o 2,8 % meziročně, pod očekáváním 3,0 % a po předchozím růstu 3,1 %, což potvrzuje známky zpomalování, patrné také v maloobchodních tržbách.
- Zásoby ropy v USA minulý týden prudce klesly o 6,86 milionu barelů, což výrazně překonalo očekávání drobného poklesu. Skladové zásoby rafinovaných produktů rovněž výrazně poklesly – šlo o největší celkový úbytek od ledna 2024. Hlavními důvody byly nižší dovoz a nižší využití rafinérií.
- Futures na WTI rostou o 0,7 %, přičemž bezprostředně po reportu zásob překonaly i 1% růst.
- Silný růst dnes zaznamenaly také zlato a stříbro. Zlato přidalo 1,0 % a pohybuje se těsně pod hranicí 4 000 USD, zatímco stříbro posílilo o více než 1,3 % a obchoduje se těsně pod 48 USD. Část zisků byla po tiskové konferenci Fedu umazána.
- Od včerejška stříbro vykazuje výraznou sílu, což může souviset s rekordními cenami mědi, která překonala hranici 11 000 USD kvůli globálním problémům v těžbě. Je důležité připomenout, že stříbro se často těží jako vedlejší produkt při těžbě mědi.
- Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem je naplánováno na 11:00 místního času v Koreji (03:00 SEČ). Očekává se, že potrvá až čtyři hodiny — kratší schůzka by mohla naznačit zklamání nebo formální podpis již předjednaných bodů. Vzhledem k přetrvávajícím strukturálním nerovnováhám v obchodu je však nepravděpodobné, že by krátké jednání přineslo trvalé řešení.
