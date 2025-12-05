Denní shrnutí: Wall Street zakončuje týden klidným růstem 🗽 Kryptoměny oslabují

Závěrečná seance týdne přinesla opatrné zisky na Wall Street, kdy futures na S&P 500 (US500) vzrostly o 0,2 % a futures na Nasdaq 100 (US100) přidaly 0,4 %. Dařilo se akciím Micron, Adobe (která zveřejní výsledky příští středu) a Salesforce, zatímco Netflix a General Electric byly pod tlakem. Americký dolar zůstal bez výrazného pohybu.
Navzdory pozitivní náladě na Wall Street kryptoměny oslabují – Bitcoin klesl o 3 % na 88 000 USD a větší altcoiny jako Polkadot ztratily 8 až 10 %.
Zpráva o PCE byla pro trhy příznivá, protože inflační očekávání odpovídala předpovědím a spotřeba i příjmy byly v souladu s očekáváním ekonomů. Předběžná data University of Michigan za prosinec dále posílila tržní důvěru – zaznamenána byla zlepšující se spotřebitelská nálada a pokles inflačních očekávání na jednoletém i pětiletém horizontu. Tato kombinace podporuje očekávání realistického snížení sazeb v prosinci a holubičí výhled měnové politiky směrem k roku 2026, což může podpořit riziková aktiva a tlačit na pokles výnosů i dolaru.
Makrodata z USA zveřejněná dnes:
• PCE meziročně: 2,8 % (odhad 2,8 %, předchozí 2,7 %)
• PCE meziměsíčně: 0,3 % (odhad 0,3 %, předchozí 0,3 %)
• Jádrový PCE meziročně: 2,8 % (odhad 2,8 %, předchozí 2,9 %)
• Jádrový PCE meziměsíčně: 0,2 % (odhad 0,2 %, předchozí 0,2 %)
• Reálná osobní spotřeba meziměsíčně: 0,0 % (odhad 0,1 %, předchozí 0,4 %)
• Spotřeba domácností meziměsíčně: 0,3 % (odhad 0,3 %, předchozí 0,6 %)
• Osobní příjmy meziměsíčně: 0,4 % (odhad 0,3 %, předchozí 0,4 %)
• Univerzita Michigan – sentiment (předběžně): 53,3 (odhad 52, předchozí 51,0)
• Očekávání: 55 (odhad 52,7, předchozí 51,0)
• Současná situace: 50,7 (odhad 52,1, předchozí 51,1)
• Inflační očekávání na 5 let: 3,2 % (odhad 3,4 %, předchozí 3,4 %)
• Inflační očekávání na 1 rok: 4,1 % (odhad 4,5 %, předchozí 4,5 %)
Akcie společnosti CoreWeave (CRWV.US), jednoho z nejvíce prodávaných technologických titulů letošního roku, vzrostly za posledních pět seancí o více než 20 %. Trh tak reaguje na slábnoucí obavy z přepálených investic do AI infrastruktury. Roth Capital Partners zahájili pokrytí společnosti s doporučením „buy“ a cílovou cenou 110 USD, což představuje přibližně 25% potenciál růstu.
Na komoditních trzích vedou růst futures na zemní plyn (NATGAS), které posílily o více než 5 %, následované kakaem s růstem o téměř 4 %. Ropa si připisuje mírný zisk necelých 0,7 %.
Nově oznámená strategie Pentagonu předpokládá, že Evropa převezme většinu výdajů na obranu v rámci NATO do roku 2027, a zároveň usiluje o snížení rizika konfliktu kvůli Tchaj-wanu. Americký obranný sektor mírně oslabuje, přičemž akcie společnosti RTX, největší americké obranné firmy, patří mezi klesající tituly. Příští týden zveřejní výsledky výrobce dronů AeroVironment.
Setkání čínského vicepremiéra He Lifenga s americkým ministrem financí Scottem Bessentem pravděpodobně proběhlo hladce, jelikož čínské úřady vydaly pozitivní prohlášení, v němž zdůraznily plán rozšířit spolupráci se Spojenými státy.
Zdroj: xStation5
