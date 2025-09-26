Denní shrnutí: Preferovaný ukazatel Fedu PCE nemění tržní očekávání; stříbro roste o 3,00 % 📈

- Americké indexy zakončily den mírně výše a rostly poté, co report PCE dorazil v souladu s očekáváním. US500 přidal +0,50 %, US100 +0,25 % a US2000 +0,70 %.
- Americký dolar a kanadský dolar patří mezi nejslabší měny skupiny G10. Dolarový index USDIDX klesl o 0,25 %. Na opačném konci žebříčku stojí britská libra. Pár EURUSD vzrostl o 0,33 %.
- Údaje o inflaci PCE v USA odpovídaly očekáváním analytiků oslovených agenturou Bloomberg, takže bezprostřední reakce na páru EURUSD byla omezená.
- Takový výsledek navíc zřejmě zásadně nemění výhled pro politiku Fedu oproti tomu, co již trh ocenil. Srpnový report ukázal růst jádrové inflace o 2,9 % meziročně a růst celkové inflace o 2,7 % meziročně.
- Thomas Barkin z Fedu dnes v rozhovoru uvedl, že o tom, zda by měl Fed pokračovat ve snižování sazeb, rozhodnou nová příchozí data. Fed se musí trochu více zaměřit na plnění svého zaměstnaneckého mandátu. Podle Barkina působí nezaměstnanost méně stabilně, ale inflační situace se zlepšila.
- V září se nálada amerických spotřebitelů zhoršila zhruba o 5 %. Jednoleté inflační očekávání mírně kleslo na 4,7 %, ale dlouhodobé očekávání vzrostlo na 3,7 %, čímž pokračovalo v nedávném růstovém trendu.
- Měsíční růst HDP Kanady dosáhl 0,2 % oproti očekávaným 0,1 %, po předchozím poklesu o -0,1 %.
- IBM postupně posiluje svou pozici jednoho z předních inovátorů v moderních technologiích, se zvláštním důrazem na kvantové výpočty a umělou inteligenci.
- Prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který vyžaduje, aby ByteDance snížil svůj podíl ve společnosti na maximálně 20 %. Americká investorská skupina (včetně Oracle, Silver Lake a MGX) by držela kolem 45 %, zatímco zbývajících 35 % by připadlo dalším stávajícím/novým investorům.
- Ceny ropy dnes rostou téměř o 0,5 %, a to v důsledku tlaku prezidenta USA Donalda Trumpa na odběratele ruské energie. Trump vyzývá lídry, jako jsou Erdogan a Orbán, aby přestali kupovat ropu z Ruska, s cílem urychlit ukončení války na Ukrajině.
- Na trhu drahých kovů opět pozorujeme silnou euforii, kdy SILVER přidává téměř 3,0 % a GOLD roste o 0,8 %.
- Trh s kryptoměnami se snaží oživit po nedávné rekordní likvidaci long pozic. Bitcoin dnes roste o 0,90 % a vrací se zpět nad 110 000 USD. Ještě větší zájem je vidět u Etherea, které přidává 4,00 % na 4 030 USD.
