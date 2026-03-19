Denní shrnutí: Ropa klesá o 2 %, americký dolar oslabuje 📉 Odrazí se US500?

- Evropská seance uzavřela výraznými ztrátami, přičemž Euro Stoxx 50 odepsal více než 2 %. Německý DAX během dne klesl téměř o 3 % a od začátku roku už ztrácí téměř 7 %. Investoři mají nadále obavy o výhled evropské ekonomiky kvůli strachu ze slabého růstu a přetrvávajícím vysokým cenám energií, které doléhají na spotřebitele i energeticky náročná odvětví.
- Wall Street otevřela mírnými ztrátami, postupně se ale zvedá a vrací se do kladného teritoria. Podporou je pokles ropy Brent (OIL) z přibližně 111 USD na necelých 104 USD za barel. Americký dolarový index (USDIDX) ztrácí téměř 0,8 %, zatímco výnosy dluhopisů rovněž klesají.
- Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA klesl na 205 tis., pod odhadovaných 215 tis. a předchozích 213 tis. Současně index výrobní aktivity Philadelphia Fed v únoru nečekaně vzrostl nad 18 bodů, oproti očekávání poklesu na 8 z předchozích 16,3 bodu. Pokračující žádosti, které jsou považovány za ukazatel poptávky po práci a snadnosti nalezení nového zaměstnání, však vzrostly o 10 tis. na 1,857 milionu.
- Trh s drahými kovy zažil prudký výprodej. Zlato na týdenní bázi ztrácí téměř 9 % a směřuje k nejhoršímu týdnu od roku 1983. Stříbro dnes dříve odepsalo více než 10 %, ale po otestování klíčového supportu u svého 200denního klouzavého průměru se odrazilo a nyní se obchoduje přibližně o 5 % níže.
- Akcie čínského technologického giganta Alibaba klesají téměř o 8 % po meziročním poklesu čistého zisku o 66 % a zklamání na úrovni tržeb. Akcie Micron meanwhile ztrácejí téměř 4,5 % navzdory silným finančním výsledkům.
- ECB ponechala úrokové sazby beze změny na 2 %, v souladu s očekáváním. Banka uvedla, že konflikt na Blízkém východě zvyšuje nejistotu a představuje riziko jak vyšší inflace, tak pomalejšího ekonomického růstu. Inflační projekce byla mírně zvýšena z 2 % na 2,1 %, zatímco EUR/USD dnes výrazně roste z přibližně 1,144 na 1,155.
- Bank of England rovněž ponechala základní sazbu beze změny na 3,75 %. Peněžní trhy stále více započítávají jestřábější trajektorii měnové politiky a nyní plně očekávají celkové zvýšení sazeb o 50 bazických bodů do konce roku.
ROPA and US500 (H1 charts)
Zdroj: xStation5
