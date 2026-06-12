Wall Street se odráží vzhůru díky poklesu cen ropy 📈 Akcie Adobe po výsledcích ztrácejí 8 %

Futures na americké akciové indexy pokračují v růstu, zatímco investoři čekají na burzovní debut společnosti SpaceX (SPCX.US). Ceny ropy mezitím klesly na několikaměsíční minima pod 90 USD za barel kvůli rostoucím očekáváním, že Spojené státy a Írán směřují k prozatímní dohodě o ukončení konfliktu. Aktuální indikace naznačují, že akcie SpaceX by mohly otevřít kolem 165 USD za akcii, což by znamenalo tržní kapitalizaci přesahující 2 biliony USD již v první den obchodování.
Futures na Nasdaq 100 rostou téměř o 0,9 % poté, co index v předchozí seanci přidal více než 3 %. Pozitivní sentiment se na konci týdne přenesl také na evropské a asijské akciové trhy. Ropa Brent ztrácí 4 % a směřuje k prvnímu závěru pod 88 USD za barel od prvního týdne konfliktu. Pokles odráží rychlé odeznívání geopolitické rizikové prémie, protože investoři stále více sázejí na diplomatické řešení a znovuotevření Hormuzského průlivu. Podle dostupných informací by rámcová dohoda mohla být podepsána již v neděli, přičemž íránští představitelé naznačují, že jednání se blíží dokončení. Návrh údajně obsahuje 14 bodů, včetně znovuotevření Hormuzského průlivu a 60denního období pro jednání o jaderném programu.
Na Wall Street stojí za nejnovější růstovou vlnou opět především polovodičové společnosti. Dluhopisové trhy zůstávají po čtvrtečním útěku do bezpečí vyvolaném napětím na Blízkém východě stabilní. Výnosy evropských dluhopisů klesají, protože nižší ceny energií zmírňují inflační obavy. Americký dolar se stabilizuje po čtyřech po sobě jdoucích dnech poklesu, zlato se drží poblíž nedávných úrovní a Bitcoin zaznamenává mírné zisky.
US100 (M30)
Graf naznačuje, že futures na Nasdaq 100 téměř kompletně smazaly včerejší pokles, který byl původně vyvolán varováním bývalého prezidenta Trumpa před možným útokem na Írán. Trump později své výroky zmírnil, přesto však nedávno připustil, že jednání mezi americkými a íránskými představiteli stále provázejí určité „třecí plochy“.
Zdroj: xStation 5
Navzdory slabosti akcií společnosti KLA Corp patří polovodičový sektor dnes mezi nejsilnější segmenty trhu. Výrazné zisky zaznamenávají společnosti zaměřené na paměťové čipy, například SanDisk, stejně jako Arm Holdings. Nadprůměrně si vedou také finanční společnosti a banky, zatímco obranný sektor patří mezi nejslabší.
Zdroj: xStation 5
Adobe pod tlakem navzdory silným výsledkům, investoři se soustředí na zpomalující růst ARR
Akcie společnosti Adobe (ADBE.US) zůstávají pod tlakem po zveřejnění výsledků za 2. fiskální čtvrtletí 2026. Přestože Adobe vykázala rekordní tržby, rychlejší růst, než očekával trh, a zvýšila svůj celoroční výhled, investoři se zaměřili na dva negativní faktory: slabší očekávání organického růstu ARR a pokračující změny ve vedení společnosti. Výsledkem byl pokles akcií přibližně o 7 %, zatímco několik významných investičních bank snížilo doporučení nebo cílové ceny akcií.
- Na první pohled bylo finančním výsledkům těžké něco vytknout. Tržby dosáhly rekordních 6,62 miliardy USD, což představuje meziroční růst přibližně o 13 %. Ukazatel EPS na bázi non-GAAP činil 5,96 USD a provozní cash flow dosáhlo 2,17 miliardy USD. Celkové ARR vzrostlo na přibližně 27,1 miliardy USD a vedení společnosti navýšilo celoroční výhled. Investoři však dospěli k závěru, že nejdůležitější informace se skrývají pod povrchem těchto čísel.
- Hlavní obavou trhu je kvalita a udržitelnost budoucího růstu. Adobe snížila výhled organického růstu ARR přibližně o 480–500 milionů USD. Zhruba polovina revize souvisí s odložením cenových iniciativ, zatímco druhá polovina odráží rostoucí důraz společnosti na freemium strategii. Čistý přírůstek ARR bez započtení akvizice Semrush dosáhl 560 milionů USD, což představuje meziroční pokles o 3 %. Analytici Wolfe Research označili výsledky za potenciálně „měnící investiční tezi“ a upozornili, že růst související s AI zatím není dostatečně silný, aby kompenzoval zpomalování hlavního předplatitelského byznysu Adobe.
- Dalším důležitým tématem je strategický posun směrem k freemium produktům. Vedení stále více upřednostňuje získávání nových uživatelů a jejich zapojení před krátkodobou monetizací. Několik plánovaných cenových změn bylo odloženo, což vyvolává obavy, že budoucí růst tržeb bude více závislý na schopnosti převádět bezplatné uživatele na platící zákazníky. Analytici Piper Sandler a BMO připouštějí, že tato strategie může rozšířit uživatelskou základnu Adobe, zároveň však zpochybňují schopnost společnosti tyto uživatele efektivně monetizovat v stále konkurenčnějším prostředí.
- Umělá inteligence zůstává jedním z nejsilnějších růstových segmentů Adobe. ARR související s AI se meziročně více než ztrojnásobilo a překročilo 500 milionů USD. ARR produktu Firefly vzrostlo mezikvartálně o 50 % a počet měsíčně aktivních uživatelů služeb Acrobat a Express se zvýšil ze 700 na 850 milionů. Přesto investoři zůstávají skeptičtí, protože ARR generované AI stále představuje méně než 2 % celkové báze opakovaných příjmů společnosti. Přestože tempo růstu je působivé, tento segment je ve srovnání s celkovým byznysem stále relativně malý.
Obavy investorů dále posilují změny ve vedení společnosti. Finanční ředitel Dan Durn opustí Adobe 15. června a přejde do společnosti Marvell Technology. Zároveň firma hledá nástupce generálního ředitele Shantanu Narayena, který by měl v budoucnu převzít funkci předsedy představenstva. Podle mnoha investorů přichází tato změna v nevhodnou dobu, protože Adobe se snaží realizovat zásadní strategickou transformaci postavenou na AI a freemium produktech. Analytici Evercore upozorňují, že sentiment vůči akciím se nemusí výrazně zlepšit, dokud nebudou jmenováni nový CEO a CFO a neprokážou schopnost úspěšně naplňovat dlouhodobou strategii společnosti.
Současný výprodej tak není odrazem zhoršujících se finančních výsledků. Investoři se spíše obávají, že Adobe obětuje krátkodobou ziskovost a růst ARR ve snaze vybudovat větší základnu bezplatných uživatelů, zatímco monetizace AI je zatím příliš malá na to, aby plně kompenzovala zpomalování tradičního předplatitelského modelu. Wall Street se proto stále více zaměřuje na rizika spojená s realizací strategie než na aktuální provozní výsledky společnosti.
Zdroj: xStation 5
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.