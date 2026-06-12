Ropa klesá o 2,5 % na 88 USD, protože napětí na Blízkém východě polevuje 📉 Je uptrend u konce?

Ceny ropy dnes prudce klesají, téměř o 2,5 % těsně pod 88 USD za barel. Důvodem je, že Donald Trump odvolal vojenský úder na Írán, který oznámil včera, a uvedl, že dohoda o příměří se nyní dokončuje. Íránští představitelé zároveň naznačili, že jednání směřují k možné dohodě.
Ropa Brent míří k prvnímu uzavření pod 88 USD za barel od úvodního týdne konfliktu. Pokles odráží rychlé odbourávání geopolitické rizikové prémie, protože investoři stále více započítávají diplomatické řešení a znovuotevření Hormuzského průlivu.
Podle nedávných zpráv by předběžná dohoda mohla být podepsána už v neděli, zatímco íránští představitelé uvedli, že rámcový text je blízko dokončení. Návrh má údajně obsahovat 14 bodů, včetně znovuotevření Hormuzského průlivu a 60denního vyjednávacího období týkajícího se obav z jaderných zbraní a otázek obohacování uranu.
Graf ropy (Oil, H1, D1)
Při pohledu na ceny ropy kontrakt otestoval 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200, červená linie) poblíž 85,5 USD za barel a následně část ztrát umazal. Udržení oblasti 85 USD jako supportu může být pro býky klíčové, zejména vzhledem k předchozím reakcím ceny v této zóně, které ukazují opakované dlouhé spodní stíny na nedávných svíčkách.
Pokud geopolitické napětí přetrvá, udržitelný průraz pod tyto úrovně se zdá nepravděpodobný. Na druhou stranu, pokud jednání s Íránem úspěšně pokročí a lodní doprava přes Hormuzský průliv se vrátí do normálu, trh může stále více vnímat návrat nad 100 USD za barel jako nepravděpodobný. V takovém scénáři by se ropa mohla dostat pod tlak a znovu otestovat předválečné cenové úrovně poblíž 74 USD za barel.
Takový pohyb by znamenal pokles přibližně o 17 % ze současných úrovní. Klíčové rezistence podle Fibonacciho retracementů se aktuálně nacházejí kolem 93 USD a 97 USD za barel. Konec silného uptrendu cen ropy zatím není potvrzen, ale pravděpodobnost širšího obratu trendu je nyní vyšší než kdykoliv od začátku konfliktu na přelomu konce února a začátku března.
Zdroj: xStation 5
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