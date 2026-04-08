Denní shrnutí - Ropa pod 100 USD uprostřed příměří

- Příměří mezi USA a Íránem, dosažené těsně před začátkem vlny bombardování ze 7. dubna 2026, srazilo cenu ropy Brent ze 120 USD až na 90 USD, i když fundamenty trhu zůstávají napjaté. Írán požaduje, aby Izrael zastavil útoky na Libanon, a v opačném případě hrozí zrušením dohody.
- Země jako Katar a Kuvajt uvádějí, že útoky ze strany Íránu pokračovaly, což může naznačovat nedodržování dohody. Írán odmítá akceptovat izraelské útoky na Libanon.
- Zdroje z Bílého domu uvádějí, že íránský desetibodový mírový plán, zveřejněný dnes, se liší od verze, kterou Spojené státy obdržely prostřednictvím Pákistánu. Přesto má být dohoda o příměří dodržována a mírová jednání mají začít 10. dubna. Nadále však zůstává mnoho sporných bodů, které mohou být pro jednu či druhou stranu nepřijatelné.
- V regionu uvázlo více než 800 lodí, přibližně 150 až 200 milionů barelů ropného ekvivalentu a LNG. I v případě úplného míru bude návrat k plné kapacitě trvat roky kvůli škodám v Kataru, Kuvajtu a v íránské petrochemii.
- Írán usiluje o formalizaci tranzitních poplatků za průjezd Hormuzským průlivem ve výši 2 miliony USD za loď, což by se mohlo stát novou trvalou součástí ceny za barel.
- Zásoby ropy v USA vzrostly o 3,08 milionu barelů, což představuje sedmý týdenní nárůst v řadě a medvědí signál pro ceny komodity.
- Ropa reagovala návratem k 95 USD za barel po zprávách, že Írán zastavuje průjezd lodí do doby, než Izrael přestane útočit na Libanon. Bílý dům uvádí, že otázka Libanonu nebyla v plánu příměří zohledněna.
- Současně zásoby destilátů prudce klesly o 3,14 milionu barelů, což udržuje vysoké rafinérské marže a brání rychlému poklesu cen na čerpacích stanicích, zejména u nafty.
- Forwardová křivka na ropném trhu zůstává pro listopadové a prosincové kontrakty stabilní. Minulý týden i dnes se obchodovaly mírně pod 80 USD za barel.
- Deeskalace situace vedla k růstu EURUSD směrem k úrovni 1,1700, během dne však došlo k mírné korekci.
- Americké futures dnes zaznamenaly růst o 2 až 3 %. US500 se obchoduje na nejvyšší úrovni od 6. března.
- Bitcoin dnes roste směrem k 72 000 USD na pozadí slabšího amerického dolaru. Írán údajně zamýšlí vybírat tranzitní poplatky za průjezd Hormuzským průlivem v kryptoměnách.
- Zlato dnes zaznamenává výrazný odraz a dostalo se až na 4 800 USD za unci, zatímco stříbro vzrostlo na 77 USD za unci. Během dne ceny mírně korigovaly.
- Výrazný cenový pokles byl patrný také na trzích, které těžily z vysokých cen ropy. Prudké korekce jsou vidět u kukuřice, cukru a pšenice.
- Březnový zápis Fedu ukázal, že zvýšení úrokových sazeb by se mohlo znovu dostat do hry v případě přetrvávajícího inflačního šoku. Fed však zároveň sám uvedl, že současné vyhodnocení situace je velmi obtížné.
- Fed je paralyzován „oboustranným rizikem“. Obává se zakořeněné inflace, ale zároveň varuje, že křehký trh práce by se mohl náhle zlomit. Zápis obsahoval i vyjádření, že konflikt na Blízkém východě by mohl vést ke kolapsu trhu práce, což by následně odůvodnilo návrat ke snižování sazeb.
- Trh Fed ignoruje. Dolar ani akciové trhy na jestřábí tón nereagovaly, protože investoři odmítají stará březnová data a soustředí se na to, zda 14denní příměří v Zálivu vydrží.
Ropa v posledních hodinách mírně posílila, protože izraelské útoky na Libanon Írán vnímal negativně. Zdroj: xStation5
