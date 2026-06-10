📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (9.6.2026)

Vítězové:
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J.M. Smucker Co/The (SJM): +10,44 % – Společnost vyrábí a prodává různorodé potravinářské produkty, jako jsou džemy, káva a další pochutiny.
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Amphenol Corp (APH): +7,29 % – Firma dodává konektory, kabely a elektronické komponenty pro širokou škálu průmyslových sektorů.
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Pool Corp (POOL): +6,34 % – Tento distributor se zaměřuje na dodávky bazénového vybavení a příslušenství pro rezidenční i komerční segment.
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Builders FirstSource Inc (BLDR): +6,04 % – Podnik dodává stavební materiály a související služby pro komerční a rezidenční stavebnictví.
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Carrier Global Corp (CARR): +5,78 % – Společnost se specializuje na výrobu klimatizačních, chladicích a tepelných řešení pro budovy a průmysl.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): +5,42 % – Tato firma poskytuje komplexní služby v oblasti nákladní přepravy a logistiky.
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Alexandria Real Estate Equities (ARE): +5,35 % – Realitní fond vyvíjí a pronajímá laboratoře či kancelářské prostory pro technologické a vědecké firmy.
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Insulet Corp (PODD): +5,35 % – Podnik vyvíjí a vyrábí zdravotnická zařízení, přičemž se zaměřuje zejména na inzulínové pumpy pro diabetiky.
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Blackstone Inc (BX): +5,34 % – Společnost působí jako globální správce investic a alternativních aktiv se zaměřením na private equity a reality.
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Williams-Sonoma Inc (WSM): +5,27 % – Firma provozuje maloobchodní prodej domácího vybavení a nábytku prostřednictvím značek jako Pottery Barn či West Elm.
Poražení:
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Coherent Corp (COHR): -11,44 % – Společnost dodává pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pro průmyslové a vědecké využití.
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Lumentum Holdings Inc (LITE): -8,22 % – Firma vyrábí optické a fotonické komponenty určené pro telekomunikační sítě a průmyslové aplikace.
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Super Micro Computer Inc (SMCI): -7,62 % – Podnik vyrábí výkonné servery a komplexní systémy pro datová centra i aplikace umělé inteligence.
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AppLovin Corp (APP): -7,60 % – Společnost poskytuje softwarovou platformu pro efektivní mobilní marketing a monetizaci aplikací.
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Corning Inc (GLW): -7,25 % – Firma se zabývá výrobou speciálního skla, technické keramiky a optických vláken pro různé průmyslové sektory.
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ServiceNow Inc (NOW): -6,32 % – Společnost poskytuje ucelenou cloudovou platformu sloužící k automatizaci a řízení firemních procesů.
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Ciena Corp (CIEN): -5,86 % – Podnik dodává hardwarová i softwarová řešení nezbytná pro provoz optických telekomunikačních sítí a infrastruktury.
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QUALCOMM Inc (QCOM): -5,67 % – Firma vyvíjí a vyrábí polovodičové čipy a technologická řešení pro mobilní sítě i internet věcí.
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First Solar Inc (FSLR): -4,79 % – Společnost se specializuje na výrobu fotovoltaických panelů a komplexní instalaci solárních elektráren.
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Dell Technologies Inc (DELL): -4,74 % – Tato technologická firma dodává osobní počítače, servery a ucelenou IT infrastrukturu pro podniky i datová centra.
Čína: výrobní náklady prudce rostou, zatímco spotřebitelská poptávka zůstává slabá 🔔
Ranní shrnutí (10.06.2026)
Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️
🔴 US100 ztrácí téměř 4 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.