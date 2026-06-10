⚪ Stříbro maže všechny zisky z roku 2026 a blíží se k 60 USD

Po silném výprodeji o přibližně 5 % během včerejší seance a prudkém poklesu minulý pátek po datech NFP stříbro dnes pokračuje v poklesu. Pokles na začátku středeční seance už dosahuje 2,5 % a stříbro se blíží ke klíčové podpoře, kterou vymezují lokální minima z 6. února a 23. března. Stříbro by se potenciálně mohlo připravovat také na test 250seancového klouzavého průměru, který se nachází těsně nad úrovní 60 USD. Stojí za zmínku, že 250seancový průměr byl naposledy testován v březnu 2025. Zlato v posledních dnech také klesá a obchoduje se pod 4 200 USD, i když zůstává stále v určité vzdálenosti od svého lokálního minima z března. Jaké jsou nyní nejdůležitější fundamenty na trhu?
Klíčové tržní fundamenty
- Šestiletý strukturální deficit: Trh se stříbrem nadále trpí nedostatkem fyzického kovu. Podle analýz HSBC se globální tržní deficit bude postupně zmenšovat: ze 143 milionů uncí v roce 2025 na 73 milionů v roce 2026 a 25 milionů uncí v roce 2027. Navzdory poklesu dynamiky deficitu zůstává trh podhodnocený. V případě ekonomického kolapsu, slabší poptávky ve fotovoltaickém sektoru a úplného odlivu z ETF však existuje šance, že se objeví i mírný přebytek nabídky. Rozmezí 50–60 USD se zdá být atraktivní, zejména s ohledem na to, že stříbro zůstává strategickým kovem.
- Poptávka ze strany „zelených technologií“: Průmysl vytváří klíčovou základnu poptávky. Stříbro je nezbytné při výrobě fotovoltaických (PV) panelů, elektroniky nové generace, technologie 5G a v sektoru elektromobilů (EV). Navzdory snahám o snížení množství stříbra v PV článcích vysoká poptávka z technologického sektoru, odhadovaná na více než 610–640 milionů uncí ročně, výrazně stabilizuje cenové dno. Je však třeba poznamenat, že vysoká cena stříbra povede ke snahám hledat alternativy, například postříbření mědi, což výrazně snižuje náklady na výrobu fotovoltaických panelů.
- Rigidita tržní nabídky: Zvýšení těžby stříbra je technologicky obtížné, protože většina tohoto kovu vzniká jako vedlejší produkt těžby mědi, zinku a olova. Těžba v roce 2026 by měla zůstat stabilní, přibližně na 844–848 milionech uncí, a zvýšit se až v roce 2027, zhruba na 868 milionů uncí. To brání rychlé reakci nabídky na vysoké ceny.
- Poměr zlata ke stříbru (Gold-to-Silver Ratio): Tento poměr je aktuálně na úrovni 65, což je relativně nízká hodnota ve srovnání s posledními lety, ale stále nad historickými průměry. Nelze proto již říci, že je stříbro vůči zlatu extrémně levné, i když během býčího trhu s drahými kovy jsme pozorovali pokles tohoto poměru k úrovni 40.
- Makroekonomika a geopolitika: Analytici se shodují, že v letech 2026–2027 budou mít pro ocenění zásadní význam kroky amerického Fedu, zejména rozsah snižování úrokových sazeb, vývoj dolaru ovlivněný novou obchodní politikou USA a vysoká institucionální i retailová poptávka na asijských trzích, hlavně v Indii a Číně.
Deficit na trzích by se měl výrazně snížit. Existuje však dokonce možnost, že se objeví přebytek nabídky, pokud budou pokračovat výprodeje z ETF a zároveň klesne poptávka po fotovoltaice, která by se měla meziročně snížit téměř o 20 %. Zdroj: Silver Institute
Cenové výhledy bank a institucí
- J.P. Morgan: Očekává, že průměrná cena stříbra v roce 2026 dosáhne 81 USD za unci. Čtvrtletní vrchol by měla cena zaznamenat ve 4. čtvrtletí, a to v průměru na 85 USD. V roce 2027 banka očekává stabilní trend a průměrnou cenu 85 USD. Analytici však varují před zvýšenou volatilitou a možností hlubších korekcí, a to i do rozmezí 50–60 USD, pokud ekonomické tempo zpomalí. Pokud by se výhledy J.P. Morgan naplnily, současné ceny začínají vypadat atraktivně.
- Bank of America (BofA): Představuje jedny z nejagresivnějších býčích výhledů. Ve svém základním scénáři předpokládá rychlý návrat nad 100 USD. V maximálním scénáři, takzvaném bull case, analytici uvádějí růstový potenciál až k 135 USD. Při extrémním nedostatku fyzického kovu připouštějí dokonce růst až k 309 USD před koncem roku 2026.
- Citigroup (Citi): Zachovává velmi optimistický postoj ke stříbru a označuje rozmezí 110–150 USD za realistický střednědobý cenový cíl.
- Commerzbank: Očekává, že stříbro zakončí rok 2026 na úrovni 90 USD. V roce 2027 předpokládá další zhodnocení a stanovuje cíl pro konec roku na 95 USD.
- HSBC: Zvýšila své výhledy, ale mezi velkými hráči zůstává nejkonzervativnější. Očekává průměrnou cenu v roce 2026 na úrovni 75 USD, přičemž rok by měl uzavřít kolem 70 USD. V roce 2027 pak počítá s poklesem na průměrných 68 USD a cílovou cenou 65 USD na konci roku. Experti banky se domnívají, že zmenšující se nabídkový deficit ochladí náladu investorů ve druhé polovině období.
- LBMA: Roční konsenzus analytiků spojených s LBMA stanovuje průměr pro rok 2026 přibližně na 79,57 USD. Rozdíly v názorech jsou však obrovské. Nejnižší medvědí výhledy se pohybují kolem 42 USD, zatímco extrémní optimisté očekávají úrovně nad 165 USD.
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Ranní shrnutí (10.06.2026)
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.