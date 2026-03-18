Denní shrnutí – Rostoucí napětí na Blízkém východě, ropa znovu roste (18.03.2026)

- Ropa Brent se dostala nad 108 USD za barel, během dne se obchodovala blízko 110 USD a připisovala si více než 5 %, a to kvůli rostoucím geopolitickým rizikům na Blízkém východě.
- Izrael zaútočil na íránské obří plynové pole South Pars, přičemž Irák oznámil, že dodávky plynu z tohoto směru byly zastaveny. Írán následně zahájil sérii odvetných útoků na SAE, Saúdskou Arábii a Katar, přičemž Katar informoval o požáru v LNG hubu Ras Laffan.
- Fed ponechal sazby beze změny, ale zachoval projekce snížení sazeb v letech 2026 a 2027, zatímco rozložení dot plotu se posunulo. Powell v několika jestřábích komentářích varoval, že pokud inflace neukáže další pokrok, ke snižování sazeb by nemělo dojít. Zároveň připustil, že ropný šok je obtížné kvantifikovat a jeho dlouhodobější dopad zůstává nejistý.
- Powell uvedl, že vzrostlo riziko, že dalším krokem by mohlo být zvýšení sazeb, i když ropný šok stále převážně vnímá jako jednorázový faktor s nejistými důsledky.
- Powell naznačil, že hodlá zůstat guvernérem Fedu alespoň do vyřešení vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti.
- EURUSD klesl pod 1,15 poté, co Powell zdůraznil, že méně členů FOMC nyní očekává snížení sazeb a že ke snížení by nemělo dojít, pokud inflace zůstane vyšší.
- Inflační projekce byly revidovány směrem vzhůru, celkový trend však zůstává klesající.
- Americký PPI zrychloval ještě před vypuknutím konfliktu, inflace zůstává tvrdohlavě nad cílem a trh práce působí stále křehčeji. Růst pracovních míst se zastavil a nezaměstnanost se pohybuje kolem 4,4 %, což zvyšuje riziko stagflace.
- US100 a US500 ztratily téměř 1 % kvůli obavám z inflace a jestřábímu tónu Powella, čímž smazaly dvoudenní odraz na Wall Street.
- Micron, jeden z hlavních příjemců vyšších cen pamětí, má po uzavření amerického trhu zveřejnit tržby.
- Optické společnosti jako Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings a Coherent posílily o více než 10 % poté, co konference v Los Angeles označila AI za hlavní růstový faktor pro celý sektor.
- Kryptoměnový trh prudce oslaboval kvůli silnějšímu dolaru a rostoucím výnosům, přičemž Bitcoin klesl o více než 3 % směrem k 71 tis. USD.
- Rostoucí inflační očekávání dolehla na drahé kovy. Zlato prolomilo 5 000 USD a následně i 4 900 USD, přibližně o 3 % níže, zatímco stříbro kleslo pod 80 USD a aktuálně se obchoduje poblíž 76 USD za unci.
Denní shrnutí: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolar dál vítězí v režimu risk-off (20.03.2026)
