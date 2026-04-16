Denní shrnutí: Růst cen ropy tlačí na EURUSD, rally na Wall Street pokračuje

Americké akciové indexy dnes rostou navzdory slabosti na začátku seance. Na americkém trhu jasně outperformují akcie společností Microsoft, AMD, Intel a Oracle, zatímco TSMC a ASML klesají navzdory silným čtvrtletním výsledkům. Silně si vede také ropný a plynárenský sektor, a to při růstu cen ropy o 5 %.
Růst cen ropy omezuje zisky na EURUSD. Měnový pár klesá na 1,177, i když by pozitivní rizikový sentiment za normálních okolností podporoval jeho růst. V posledních dnech tomu tak ale není, protože trh je stále více přesvědčen, že dohoda mezi USA a Íránem je ještě daleko od uzavření. To vyvolává střednědobé obavy z geopolitického napětí a z možného omezení exportu přes klíčové trasy, jako jsou Hormuzský průliv nebo Bab-al-Mandab.
Americká makrodata dnes vyšla silnější, než se čekalo, což podporuje názor, že Fed se v dohledné době pravděpodobně zdrží holubičích kroků, zejména pokud ceny ropy zůstanou kolem 100 USD nebo výše, jak to vidíme dnes.
- Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 207 tis. (odhad: 213 tis.; předchozí: 218 tis.)
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 1 818 tis. (odhad: 1 810 tis.; předchozí: 1 787 tis.)
- Index výrobní aktivity Philadelphia Fed za duben: 26,7 (odhad: 10,3; předchozí: 18,1)
Bitcoin klesl zpět pod 74 000 USD a znovu byl odmítnut na klíčové rezistenci mezi 74 000 a 75 000 USD. Zdá se, že kryptoměny ztrácejí momentum navzdory pokračující rally na globálních akciových trzích. Bitcoin je od začátku roku níže téměř o 15 %, zatímco S&P 500 si připisuje zhruba 2,5 % a Nasdaq 100 roste o 4 %.
Představitelé arabských zemí Zálivu a evropských států odhadují, že uzavření mírové dohody mezi USA a Íránem může trvat přibližně šest měsíců. Obě strany vyzývají k prodloužení současného příměří, aby byl větší prostor pro jednání. Státy Perského zálivu se stále domnívají, že Írán usiluje o jaderné kapacity, navzdory nedávným americkým a izraelským úderům. Podle regionálních představitelů by jakákoli dohoda měla Íránu zabránit v obohacování uranu a zakázat mu balistické rakety dlouhého doletu.
Představitelé zemí Zálivu jsou z velké části proti obnovení bojů a dávají přednost diplomatickému řešení vedenému Spojenými státy. Jedním z klíčových požadavků je okamžité znovuotevření Hormuzského průlivu, aby se obnovily energetické toky. Představitelé v soukromí varovali, že pokud vodní cesta zůstane uzavřená i po příštím měsíci, globální potravinová krize by se mohla dále zhoršit. Ceny energií by mohly dál růst, pokud konflikt přetrvá i po navrhovaném časovém horizontu jednání.
EURUSD (H1 interval)
Zdroj: xStation5
BREAKING: Ropa se vrací k 100 USD, protože představitelé zemí Zálivu a Evropy očekávají, že USA budou na dohodu s Íránem potřebovat 6 měsíců
