+17 % do konce roku? Goldman sází na americké akcie📈

- Goldman Sachs zvýšil cíl pro S&P 500 na 8 000 bodů do konce roku 2026, předtím 7 600
- Banka odhaduje zisk na akcii indexu 340 dolarů v roce 2026 a 385 dolarů v roce 2027
- Goldman, Morgan Stanley i Deutsche Bank shodně očekávají celkový výnos okolo 17 procent za rok 2026
- Hlavním hnacím motorem růstu zůstává umělá inteligence a zisky technologických firem
- Rostoucí ceny energií a tlak na spotřebitelské výdaje zůstávají hlavními riziky výhledu
Jedna z nejvlivnějších bank na Wall Street výrazně změnila výhled pro americký akciový trh. Goldman Sachs v úterý zvýšil svůj rok-end cíl pro index S&P 500 na 8 000 bodů z předchozích 7 600, přičemž jako hlavní důvod uvedl silnější výhled firemních zisků po mimořádně robustní výsledkové sezóně za první čtvrtletí. Pro investory je to signál, který jen tak nepřehlédnou.
GRAF: US500 (H4)
Zdroj: xStation5
Banka zvýšila odhad zisku na akcii pro S&P 500 na 340 dolarů pro rok 2026 a na 385 dolarů pro rok 2027. Za hlavním optimismem stojí přesvědčení, že růst zisků poháněný umělou inteligencí není krátkodobý jev. Banka zároveň argumentuje, že právě růst výdělků pohání celkový výnos indexu od začátku roku a tento trend by měl pokračovat i v následujících měsících.
Stratégové Goldman Sachs se tak přidali k optimistickému tónu kolegů z Morgan Stanley a Deutsche Bank, které také počítají s celkovým výnosem okolo 17 procent pro index S&P 500 za celý rok 2026. Jde o pozoruhodný konsenzus v době, kdy geopolitické napětí na Blízkém východě a rostoucí ceny energií vytvářejí pro investory nejistotu.
Rostoucí ceny energií zatěžují domácnosti a vytvářejí tlak na spotřebitelské výdaje. Goldman přesto zůstává konstruktivní. Banka předpokládá, že vyšší investice do AI infrastruktury tento tlak vyváží. Technologický sektor, který táhne indexy vzhůru, zatím dává bankéřům za pravdu. Otázka zůstává, zda firemní zisky dokážou udržet tempo s očekáváními. Jakékoli zklamání ve výsledcích nebo zhoršení makroekonomických podmínek by mohlo revidované cíle rychle zpochybnit.
