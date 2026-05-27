NZD nejsilnější měnou po jestřábím překvapení ze strany RBNZ 📄

RBNZ: jestřábí ponechání sazeb
RBNZ přišla s rozhodnutím, které trh interpretoval jako klasické „jestřábí ponechání sazeb“. Oficiální hotovostní sazba OCR zůstala beze změny na 2,25 %, ale až po vzácném hlasování 3–3 v rámci měnového výboru. Guvernérka Anna Breman, Karen Silk a Paul Conway hlasovali pro ponechání sazeb beze změny, zatímco Carl Hansen, Hayley Gourley a Prasanna Gai podpořili okamžité zvýšení o 25 bb na 2,50 %. Rozhodující hlas Breman ponechal politiku beze změny, širší sdělení však bylo jasné: fáze uvolňování skončila a další krok bude směrem nahoru. RBNZ výslovně uvedla, že OCR bude muset růst dříve a výrazněji, než banka očekávala ještě v únoru.
Náročnější makroekonomické prostředí
Makroekonomické pozadí se výrazně zkomplikovalo. Centrální banka nyní čelí negativnímu nabídkovému šoku vyvolanému konfliktem na Blízkém východě, především přes vyšší ceny ropy, plynu a petrochemických produktů, zatímco domácí poptávka už začíná slábnout. Inflace má podle nových očekávání dosáhnout vrcholu na 4,3 % ve 3. čtvrtletí 2026. Návrat k 2% inflačnímu cíli se neočekává dříve než v polovině roku 2027. Zároveň se zhoršily ukazatele nálady firem a spotřebitelů, aktivita na trhu s bydlením i náborové plány podniků.
V praxi to znamená, že RBNZ čelí složité kombinaci faktorů:
- inflační rizika jsou zřetelně vyšší, zejména pokud firmy a zaměstnanci začnou vnímat energetický šok jako trvalý;
- rizika pro růst jsou zřetelně nižší, protože vyšší náklady na paliva snižují reálné příjmy, marže a spotřebu;
- volná kapacita v ekonomice a zvýšená nezaměstnanost by měly částečně omezit sekundární efekty, ale ne natolik, aby banka mohla ignorovat riziko zakořenění inflace.
Dopady pro investory
Klíčovým závěrem pro investory je, že rozhodnutí nebylo holubičí, přestože sazby zůstaly beze změny. Všech šest členů MPC se shodlo, že zvýšení sazeb na nadcházejících zasedáních bude pravděpodobně nutné, aby se krátkodobá inflace nepřelila do střednědobých inflačních očekávání. Aktualizovaná trajektorie sazeb ukazuje na výrazně restriktivnější postoj v budoucnu a komentáře trhu naznačují vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedáních v červenci, září a říjnu.
Reakce novozélandského dolaru
Novozélandský dolar reagoval růstem. Trh se více soustředil na jestřábí výhled než na samotné ponechání sazeb. NZDUSD po zveřejnění rozhodnutí vzrostl o 0,70 % směrem k oblasti 0,5870. Taková reakce je logická: rozdělené hlasování, vyšší trajektorie OCR a jasný signál, že zvýšení sazeb je později v tomto roce pravděpodobné, podporují měnu přes očekávání širších úrokových diferenciálů.
Zároveň však růstový potenciál nemusí být jednosměrný. Stejné prohlášení zdůraznilo také slabší domácí růst, křehkou ekonomickou náladu a rizika pro aktivitu. Samotná RBNZ navíc upozornila na vysokou volatilitu obchodně váženého kurzu NZD.
