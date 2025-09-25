Denní shrnutí: Sentiment na Wall Street slábne 📉 Bitcoin padá pod 110 tis. USD

- V Evropě hlavní indexy klesly. DAX oslabil o více než 0,5 %, zatímco britský FTSE ztratil téměř 0,4 %. Akcie švédské H&M vzrostly téměř o 7 % v reakci na oznámený 40% meziroční nárůst provozního zisku. Naopak akcie luxusní značky Brunello Cucinelli prudce klesly poté, co Morpheus Capital zveřejnil zprávu poukazující na vysoké valuace, slabou poptávku a pokračující obchodní aktivity v Rusku.
- Americké indexy klesly po silných makrodatech a zůstaly níže. Dvě hodiny před uzavřením obchodování Nasdaq 100 a S&P 500 ztrácely téměř 1 %, přičemž index Russell 2000 oslabil nejvíce.
- HDP i objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vzrostly mnohem více, než se čekalo. Americký dolar a výnosy dluhopisů prudce vzrostly, zatímco očekávání ohledně snížení sazeb Fedu klesla. HDP za 2Q rostl nejrychlejším tempem za téměř dva roky, a to o 3,8 % meziročně oproti očekávaným 3,3 %, zatímco objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vyskočily o 2,9 % m/m oproti prognóze -0,3 %.
- Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 217 tis., což je výrazně méně než předchozích 233 tis. a podstatně pod očekáváními, která tak prudký pokles nepředpokládala. Regionální data Kansas City Fedu i prodeje stávajících domů rovněž překonala odhady.
- Během dne vystoupilo několik představitelů Fedu. Stephen Miran zdůraznil, že současná úroveň restriktivnosti politiky je podle něj příliš vysoká – přibližně 150–200 bazických bodů nad neutrální úrovní. Komentáře Goolsbeeho a Schmida byly ale spíše opatrné.
- Na měnovém trhu dnes nejvíce posílil americký dolar a kanadský dolar. Naopak novozélandský dolar a britská libra oslabily. Polský zlotý byl také pod tlakem kvůli eskalujícímu napětí mezi „Západem“ a Ruskem.
- Analytici Rothschild & Co Redburn vydali doporučení prodat na amerického technologického giganta Oracle s odkazem na nadhodnocená očekávání růstu tržeb a extrémní valuace. Akcie klesly téměř o 5 %. Intel naopak posílil o 6 % po zprávě, že Apple může koupit podíl ve společnosti.
- Kryptoměny se dostaly pod tlak silnějšího amerického dolaru. Bitcoin klesl pod 110 tis. USD před zítřejší expirací opcí a obchoduje se asi o 2 % níže než důležitá on-chain úroveň, která naznačuje, že průměrní krátkodobí investoři jsou nyní ve ztrátě.
- Ceny kakaa klesly téměř o 2 % pod klíčovou hranici 7 000 USD za tunu po předpovědích dešťů v západní Africe. Rabobank očekává přebytek na trhu s kakaem v nadcházející sezóně, zatímco obavy o poptávku nadále dominují sentimentu.
- Ceny ropy dnes mírně vzrostly a směřují k nejvyššímu závěru od poloviny června. Podle EIA zásoby zemního plynu v USA mírně překonaly očekávání. Futures na zemní plyn smazaly počáteční zisky po dnešním rolloveru kontraktu.
- Ruské strategické bombardéry dnes narušily vzdušný prostor USA nad Aljaškou, kde je zachytily čtyři stíhačky F-16. Během setkání s Erdoganem Donald Trump uvedl, že nastal čas, aby Rusko ukončilo válku. Vyjádřil také přesvědčení, že USA dokáží přesvědčit Turecko, aby zastavilo nákupy ruské ropy.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.