Kryptoměny klesají kvůli slabé náladě na Wall Street 📉

Bitcoin včera krátce klesl pod hranici 100 000 USD, a dnes ustoupil z úrovně kolem 104 000 USD na necelých 101 000 USD. Tento pohyb obnovil obavy, že by mohl být otestován support u 92 000 USD — nevyplněný CME gap, než se trh pokusí o další růst.
Kromě Bitcoinu se nedaří ani kryptoměnám Ripple, Cardano a Ethereum, přičemž BTC zůstává klíčovým měřítkem vývoje širšího trhu.
- CME gap označuje cenovou mezeru na futures kontraktech Bitcoinu obchodovaných na burze CME, která vzniká o víkendu, kdy je obchodování pozastaveno. Obchodníci často očekávají, že trh tuto mezeru „vyplní“ po znovuotevření.
- Úroveň 92 000 USD již v minulosti fungovala jako silný support — v dubnu 2025 zde odstartoval výrazný růst BTC.
- Data společnosti CoinGlass ukazují hustý klastr likvidity u 108 600 USD, který může působit jako rezistence, pokud se trh odrazí výše.
- Podle K33 Research se průměrná nákupní cena BTC mezi americkými ETF pohybuje kolem 90 000 USD, což dále zdůrazňuje důležitost pásma 90 000–92 000 USD jako klíčové podpory v případě poklesu trhu.
- Teorie čtyřletého cyklu Bitcoinu naznačuje, že poslední vrchol byl blízko 124 000 USD, ale tato teorie ztrácí na spolehlivosti, protože trh stále více ovlivňují makroekonomické a institucionální faktory, nikoli jen tok drobných investorů.
- Navíc každé další halvingové období má menší dopad na celkovou nabídku BTC, protože zhruba 91 % všech bitcoinů je již v oběhu.
- Společnost BlackRock plánuje spuštění svého Bitcoinového ETF (IBIT) na australském trhu v listopadu 2025, po roce, kdy americký fond přilákal více než 27 miliard USD vkladu.
- Podle Bloomberg Intelligence mohou další nákupy ETF pomoci tlumit krátkodobé a střednědobé poklesy cen, které jsou pro kryptoměnové trhy typické.
Bitcoin (H1 a D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Současný sestupný impuls Etherea připomíná pokles z června 2025, kdy se cena propadla z téměř 2 900 USD na necelých 2 100 USD, než v létě vystoupala zpět k 4 900 USD.
Aktuální korekce však působí o něco hlubší a delší.
Zdroj: xStation5
