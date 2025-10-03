Denní shrnutí: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum

- Americké indexy rostou, přestože trh stále žije s rizikem možného shutdownu. Investoři se zdají být přesvědčeni, že jakékoli fiskální turbulence růst nezastaví. Russell 2000 si vede v USA nejlépe, což signalizuje vysokou chuť k riziku, a sám index byl dlouhodobě podkapitalizovaný.
- Na americkém akciovém trhu negativně vyčníval Palantir, jehož akcie klesly asi o 5 %. Důvodem byly zprávy o problémech s prototypy, které mezi investory vyvolaly pochyby.
- Na evropských burzách převládá růst a investoři si udržují pozitivní sentiment. Ukazuje se, že navzdory obavám o ekonomiku zůstávají trhy optimistické. FTSE100 dosáhl nového historického maxima. Ne všechny evropské burzy se však pohybují stejným směrem. Několik výjimek zakončilo den mírným poklesem. WIG a DAX zaostávají, když ztratily 0,3 %.
- Signály z Číny ukazují připravenost na masivní investice v USA. Návrh by byl součástí širší dohody, v rámci níž by došlo k uvolnění některých obchodních omezení.
- Evropská data PMI ve službách byla pod očekáváním analytiků. Hodnoty však většinou zůstávají nad neutrální úrovní. V mnoha zemích sektor služeb ukazuje známky odolnosti, což investorům dává naději na měkké přistání ekonomiky.
- Horší je situace v průmyslu eurozóny, kde hodnoty PMI zklamaly. Poklesy byly hlubší, než se očekávalo, což signalizuje další oslabování výroby.
- V USA si služby vedly lépe. Výsledky potvrdily, že americká ekonomika v tomto segmentu stále vykazuje značnou sílu. Naopak data ISM z americké ekonomiky zklamala a byla pod očekáváním.
- Na komoditním trhu silně roste měď, jejíž cena přidává přes 2 %. Investoři to vnímají jako signál zlepšujících se vyhlídek poptávky. Cena komodity je blízko historických maxim.
- Drahé kovy pokračují v růstové sérii a zaznamenaly další úspěšný den. Platina a stříbro dnes vzrostly zhruba o 2 %.
- Na komoditním trhu se nedaří kakau, které kleslo o více než 4 %. Nabídkový tlak dominoval obchodování a vedl k dalšímu prudkému výprodeji. Káva mezitím přidala zhruba 2 %.
- Pozitivní sentiment přetrvává i na kryptoměnovém trhu. Investoři znovu zvyšují zapojení do digitálních aktiv. Nejvíce vyčnívá Binance Coin, který vzrostl o více než 5 %. Roste i Bitcoin – o 2 %, a token se znovu nachází velmi blízko historického maxima.
- Na měnovém trhu jasně ztrácí dolar i jen. Lépe si vede britská libra.
Ekonomický kalendář: Projevy představitelů centrálních bank a maloobchodní tržby v Eurozóně 📄
