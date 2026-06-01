Denní shrnutí: Technologický sektor drží ocenění navzdory riziku

USA
- Americké indexy jsou smíšené. Dow Jones ztrácí zhruba 0,3 %, S&P 500 se pohybuje poblíž otevření a Nasdaq 100 je mírně výše. Zisky se soustředí hlavně v technologiích a energetice, zatímco spotřebitelské akcie zaostávají.
- Blízký východ zůstává hlavním zdrojem volatility. USA provedly údery na íránské vojenské cíle, Írán odpověděl útokem na americkou základnu a íránská média informují, že nepřímá jednání s USA byla pozastavena. Trh opět oceňuje riziko pro lodní dopravu přes Perský záliv. Později během dne Donald Trump uvedl, že se očekává zastavení operací ze strany Izraele a Hizballáhu.
- Nvidia představila nový čip pro osobní počítače, který má přinést schopnosti AI přímo do notebooků a stolních počítačů. Zpráva podporuje sentiment vůči technologickým akciím, zejména v segmentu AI.
- Anthropic důvěrně podal dokumenty pro IPO v USA.
- Hewlett Packard Enterprise roste před zveřejněním výsledků za 2. čtvrtletí. Akcie posílily zhruba o 5 % a dosáhly nového historického maxima díky pokračujícímu optimismu ohledně poptávky po AI serverech.
- Komentáře generálního ředitele Nvidie o menších než očekávaných narušeních pro softwarové společnosti podporují SaaS akcie na obou stranách Atlantiku.
- Makroekonomická data
- Americký index ISM ve zpracovatelském průmyslu v květnu vzrostl na 54,0 z předchozích 52,7, což je nejvyšší úroveň od května 2022. Výsledek překonal tržní očekávání.
- Nové objednávky vzrostly na 56,8, ale cenový index zůstává velmi vysoko na úrovni 82,1. Data potvrzují jak zlepšující se aktivitu, tak riziko zakořenění inflačních tlaků.
Evropa
- Evropské indexy zakončily seanci níže. STOXX 600 klesl zhruba o 0,8 %, protože napětí na Blízkém východě znovu vzrostlo.
- Vedoucí Kanceláře prezidenta Ukrajiny Kyrylo Budanov uvedl, že příměří „do zimy“ je „realistické“.
- Makroekonomická data
- Data PMI ze zpracovatelského průmyslu eurozóny ukázala, že zlepšování zpomaluje. Index klesl na 51,6 z předchozích 52,2, i když zůstal nad hranicí 50 bodů.
Forex
- Dolar posiluje vůči hlavním měnám. Dolarový index roste zhruba o 0,3 %, EURUSD klesá směrem k 1,16 a USDJPY se blíží k 160. Devizové trhy reagují na kombinaci geopolitického napětí, rostoucích cen ropy a vyšších výnosů dluhopisů.
Komodity
- Ropa Brent roste zhruba o 4 % na přibližně 95 USD za barel. Trh znovu oceňuje riziko dalších narušení v Perském zálivu a potíží s plným obnovením dopravních tras v regionu.
- Zlato klesá navzdory rostoucímu geopolitickému riziku. Spotové ceny jsou níže zhruba o 1,9 % na 4 451 USD za unci, protože silnější dolar a vyšší výnosy snižují atraktivitu kovu.
Krypto
- Trh s kryptoměnami zůstává slabší než akcie. Bitcoin zahájil červen poblíž 73 000 USD kvůli odlivům z ETF a rostoucí geopolitické nejistotě. Ethereum klesá zhruba o 2 %.
- Sentiment vůči kryptoměnám zhoršil prodej 35 bitcoinů společností Strategy.
