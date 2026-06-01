Strategy prodává Bitcoin

Společnost Strategy, známá také jako MicroStrategy, prodala až 32 bitcoinů. Samotná Strategy po této transakci ztrácí 5 %.
Pokles hodnoty společnosti je pochopitelný. Strategy se označuje za „treasury“ společnost, což znamená, že její hlavní hodnotou je Bitcoin a jejím obchodním modelem je jeho akumulace. Prodej Bitcoinu proto znamená pokles hodnoty společnosti. Je 32 bitcoinů hodně?
Hodnota transakce činí přibližně 2,5 milionu USD, zatímco společnost stále drží Bitcoin v hodnotě přes 60 miliard USD. Transakce je významná, ale v širším kontextu stále okrajová. Důležitější než objem nebo hodnota transakce je změna sentimentu a narativu vůči kryptoměnám.
Historicky byl Bitcoin určitým barometrem tržního sentimentu a rizikového apetitu. Růst aktiva, jehož hodnota je z pohledu valuačních modelů čistě spekulativní, přirozeně ukazuje na přebytečnou likviditu na trhu a růst tolerance investorů vůči rizikovým aktivům.
Tato korelace se však postupem času začala narušovat. Stále častěji vidíme, že se Bitcoin chová jako protiváha k akciovým nebo dluhopisovým portfoliím, což je zřejmým důsledkem větší institucionální adopce. Může to však být problém pro ocenění kryptoměn?
Bitcoin aktuálně výrazně zaostává za indexy a existuje pro to několik důvodů.
Hodnota kryptoměn je sama o sobě subjektivní koncept. Vzácnost, ať už jakákoli, automaticky neznamená hodnotu. Samotný Bitcoin je jako platební prostředek poměrně nedokonalý a doba, kdy byl vnímán jako technologická novinka, patří minulosti.
- Institucionální adopce se může ukázat jako poslední hřebíček do rakve ocenění kryptoměn, alespoň na nějakou dobu.
- Bitcoin neuchovává hodnotu, pouze nasává přebytečnou likviditu z trhu. Bitcoin nechrání před inflací, pouze těží z uvolněné měnové politiky – a to není totéž. Aktuálně jsou vyhlídky na brzké snížení sazeb nízké, ne-li zanedbatelné, a dluhové nástroje nabízejí relativně atraktivní výnosy.
- Bitcoin dnes již není investiční příležitostí, ale spíše nákladem obětované příležitosti ve srovnání s mnohem lepšími investicemi. Vstup velkých fondů na trh navíc připravil spekulanty o sílu vyvolávat prudké cenové pohyby.
- Pro investory hladové po expozici vůči rizikovějším aktivům mohou nyní jako investiční nástroje sloužit datová centra a AI startupy.
BITCOIN (D1)
Cena zůstává pod průměrem EMA200 a kryptoměna je již více než 40 % od svého posledního vrcholu. Silnou zónou rezistence zde může být trendová linie a úroveň Fibo 38,2, které by měly dávat naději na konsolidaci a zastavení poklesů i za negativních okolností. Zdroj: xStation5
