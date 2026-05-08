Denní shrnutí: Technologie táhnou Wall Street na rekordní maxima navzdory napětí v Perském zálivu

- Americká obchodní seance, která uzavírá týden, probíhá v pozitivní náladě, přičemž hlavní indexy vykazují růst podpořený příznivým tržním sentimentem. Nasdaq 100 roste o více než 1,5 %, zatímco S&P 500 přidává přes 0,8 %, což ukazuje na jasnou dominanci kupců, zejména v technologickém sektoru.
- Pouze Dow Jones vykazuje slabší obrázek, když se pohybuje kolem včerejšího závěru a neúčastní se širší tržní rally.
- Nejnovější data z amerického trhu práce (NFP) dopadla nad očekávání a zdůraznila odolnost americké ekonomiky, když počet nových pracovních míst mimo zemědělství vzrostl o 115 tisíc oproti odhadům 62 tisíc při stabilní míře nezaměstnanosti na úrovni 4,3 %. Detaily reportu, jako slabší růst mezd a pokles participace pracovní síly, však naznačují zhoršování kvality trhu práce.
- Spojené státy nyní čekají na reakci Íránu na návrh zaměřený na ukončení konfliktu a doufají v „seriózní nabídku“ z Teheránu, navzdory pokračující výměně úderů mezi oběma stranami.
- Zároveň v regionu dochází k další eskalaci, protože americké síly útočí na íránské jednotky a tankery, které se pokoušejí obejít blokádu, zatímco Írán obviňuje Washington z útoků na civilní cíle.
- Írán varuje před možnou vojenskou reakcí na námořní akce USA a naznačuje, že jakákoli námořní blokáda bude čelit ozbrojené odvetě.
- Íránští politici mezitím varují před další eskalací v oblasti Perského zálivu, upozorňují na možné kroky vůči SAE a dalším sousedům a zároveň udržují tlak kolem Hormuzského průlivu, který chce Teherán právně regulovat.
- Americký prezident Donald Trump však tvrdí, že příměří stále platí, i když situace v Hormuzském průlivu zůstává napjatá a jsou hlášeny omezené přestřelky.
- V pozadí pokračují diplomatická jednání, včetně schůzek mezi americkým viceprezidentem a katarskými představiteli, což naznačuje snahu udržet vyjednávací kanály otevřené navzdory vzájemným hrozbám a omezeným ozbrojeným incidentům.
- Navzdory informačnímu chaosu a geopolitickému napětí jsou dnes ceny ropy mírně níže, přičemž ropa Brent se pohybuje kolem 100 USD za barel.
- Předběžná zpráva University of Michigan ukázala mírné zhoršení spotřebitelské nálady v USA, když index sentimentu klesl na 48,2 oproti očekávání 49,5. Zároveň krátkodobá i dlouhodobá inflační očekávání oproti předchozím hodnotám poklesla, což naznačuje, že Američané nyní nevidí rostoucí cenové tlaky.
- Negativní sentiment dnes dominoval také evropské seanci, kde hlavní indexy uzavřely výrazně níže. Britský FTSE 100 klesl o 0,4 %, francouzský CAC 40 odepsal více než 1 %, španělský IBEX 35 rovněž oslabil a německý DAX ztratil téměř 1,5 %.
- Odlišný obrázek nabídl trh drahých kovů, kde zlato přidalo zhruba 0,4 % a překonalo 4 700 USD za unci, zatímco stříbro vzrostlo o 0,7 % nad 80 USD za unci a pokračovalo v silném trendu poptávky po bezpečných aktivech.
- Smíšený sentiment byl patrný také na kryptoměnovém trhu, kde se Bitcoin a Ethereum obchodovaly poblíž nedávných referenčních úrovní bez jasného směru.
🔴 Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)
US Open: Sezóna tržeb a silný report NFP posouvají Wall Street výše!
BREAKING: Američtí spotřebitelé zmírňují obavy z inflace, ale sentiment zůstává slabý
BREAKING: Report NFP překonal očekávání!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.