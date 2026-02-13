Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb

- Wall Street končí týden růstem. Hlavní americké indexy dnes vzrostly o přibližně 0,5 %. Výjimkou je index Russell 2000, jehož futures posilují o téměř 2 % díky makroekonomickým údajům, které živí naděje na snížení úrokových sazeb. Společnosti v tomto indexu by z toho měly těžit nejvíce. Navzdory pátečnímu optimistickému vývoji končí indexy výrazně pod pondělními úvodními úrovněmi.
- Americký BLS zveřejnil údaje o inflaci za leden, které byly nižší než očekávání. Meziroční růst cen činil 2,4 % oproti očekávání 2,5 %. Na měsíční bázi ceny vzrostly o 0,2 % oproti očekávaným 0,3 %. Jádrová inflace splnila cíl a dosáhla 2,5 % meziročně a 0,3 % meziměsíčně.
- Sezóna zveřejňování výsledků technologických společností stále pokračuje. Arista Networks a Applied Materials překvapily pozitivně, když vzrostly o (více než) 5 % a 8 %.
- Smíšené obchodování v Evropě. Mírné zisky, omezené na 0,5 %, zaznamenaly indexy DAX, švýcarský SMI a FTSE 100. Mezi největší propady patří italský FTSE MIB, polský WIG20 a španělský IBEX 35, kde ztráty přesahují 1,5 %. CAC 40 si vede lépe, ztráty jsou omezeny na 0,4 %.
- Eurostat zveřejnil předběžné údaje o hospodářském růstu v Evropské unii, které byly v souladu s očekáváními. HDP EU meziročně vzrostl o 1,3 %, zatímco čtvrtletní růst činil 0,3 %. Údaje o obchodu a zaměstnanosti překonaly očekávání. Zaměstnanost v bloku vzrostla o 0,7 % a přebytek obchodní bilance se zvýšil na 12,6 mld. EUR.
- Německá průmyslová a stavební společnost Ingersoll výrazně překonala očekávání investorů. Hodnota společnosti vzrostla o více než 6 %.
- Drahé kovy se zotavují z části svých nedávných ztrát. Stříbro vzrostlo o 3,5 %, zatímco zlato posiluje o více než 2 %.
- Na devizovém trhu posiluje britská libra a novozélandský dolar v průměru o 0,2–0,3 %. Omezené oslabení lze pozorovat u měn střední a východní Evropy.
- Velmi silné výsledky společnosti Coinbase povzbuzují trh s kryptoměnami. Společnost jasně překonala očekávání a zdůraznila velké hotovostní rezervy, čímž zvýšila svou hodnotu o více než 15 %. Bitcoin vzrostl o 4,5 % a drží se kolem 69 000 USD, zatímco Ethereum posiluje o více než 6 % a vrací se nad 2 000 USD.
Krypto zprávy: Klesne Bitcoin znovu? 🔍 Kryptoměny se po výprodeji snaží stabilizovat
Bitcoin hledá dno po čtyřech týdenních poklesech. Trh zůstává bez jasného směru
Akciové portfolio Tomáše Vranky (9.2.2026) – Proč investoři zatracují Microsoft?
Volkswagen chystá razantní úspory: Do roku 2028 chce snížit náklady o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.