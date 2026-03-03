Denní shrnutí: Trhy kapitulují pod vlivem Perského zálivu

- Konflikt v Perském zálivu eskaluje. Izrael společně se Spojenými státy pokračuje v raketových úderech na Írán v rámci operace „Epic Fury“. Írán v reakci ostřeluje americké vojenské základny na Blízkém východě a vyhrožuje ropným instalacím v zemích Perského zálivu.
- Prezident Donald Trump popsal průběh operace jako uspokojivý a uvedl, že vojenské akce mohou trvat čtyři až pět týdnů. Zároveň dodal, že největší údery jsou teprve před nimi.
- Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Formálně zůstává průliv otevřený a Spojené státy zdůrazňují, že Írán nemá reálnou schopnost jej zablokovat. Přesto se plavidla vstupu do Hormuzu vyhýbají, což zvyšuje napětí na ropných trzích a narušuje logistiku přepravy ropy.
- Dopady konfliktu v Perském zálivu se přelily i na Wall Street. Hlavní americké indexy zaznamenaly výrazné ztráty. V době psaní je S&P 500 níže o 1,1 %, Nasdaq o 1,2 % a Dow Jones zhruba o 1 %. Dříve v průběhu seance ztráty přesahovaly 2 %, část výprodeje však byla později umazána.
- Evropské trhy zasáhla vlna averze k riziku rovněž. Všechny hlavní indexy uzavřely výrazně níže. Britský FTSE 100 klesl o více než 2,7 %, francouzský CAC 40 spadl téměř o 3,5 %, německý DAX oslabil o 3,6 % a španělský IBEX 35 ztratil přes 4,5 %.
- Podle posledních zpráv Španělsko odmítlo umožnit Spojeným státům využívat své vojenské základny pro operace proti Íránu. V reakci na to americký prezident oznámil pozastavení obchodních vztahů se Španělskem.
- Na devizovém trhu americký dolar dál posiluje vůči ostatním hlavním měnám. Jako bezpečný přístav přitahuje kapitál v prostředí rostoucí nejistoty. V takových chvílích je jasně vidět sentiment „cash is king“, kdy trhy hledají bezpečí a likviditu v dolaru.
- Podle nejnovějších dat se meziroční inflace v eurozóně v únoru zrychlila na 1,9 %, čímž překonala tržní očekávání 1,7 %. Jádrová inflace HICP rovněž vzrostla na 2,4 % meziročně (vs. odhad 2,2 %), což ukazuje na přetrvávající cenové tlaky v ekonomice. V meziměsíčním vyjádření HICP vzrostl o 0,7 % a jádrový HICP o 0,8 %, zatímco trhy čekaly poklesy.
- Drahé kovy jsou pod silným tlakem. V době psaní zlato klesá téměř o 4 % a testuje úroveň 5 100 USD za unci. Stříbro ztrácí téměř 7 % a obchoduje se kolem 83 USD za unci. Palladium je níže o 6,2 % na 1 650 USD za unci, zatímco platina klesá o více než 8,5 % a drží se poblíž 2 100 USD za unci.
- Ropa naopak v reakci na eskalaci konfliktu posiluje. Kontrakty na Brent jsou výše zhruba o 4 % a testují úroveň 80 USD za barel, zatímco WTI roste asi o 4,5 % na 74 USD za barel. Na vrcholu dnešní seance zisky přesáhly 5 %.
- Pokud se konflikt prohloubí a povede k reálnému narušení dodávek v regionu, ceny ropy by mohly překonat psychologickou hranici 100 USD za barel, což by dále zesílilo inflační tlaky a zvýšilo rizika pro globální ekonomický růst.
- Pod tlakem jsou i kryptoměny. Bitcoin klesá zhruba o 1 % a obchoduje se pod 69 000 USD. Ethereum je na tom ještě hůře, ztrácí více než 2,8 % a propadá se pod úroveň 2 000 USD.
