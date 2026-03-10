Denní shrnutí: Trhy krotí denní zisky; Írán má v Hormuzském průlivu použít miny🚨

- Americké akciové trhy ztrácejí růstovou dynamiku poté, co americké zpravodajské služby uvedly, že existují náznaky, že Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny.
- Očekává se, že zásoby země se pohybují v rozmezí 2 000 až 6 000 lokálně vyráběných, ruských a čínských min. Ty mají být přepravovány malými čluny, které mohou nést 2 až 3 takové miny.
- Tato zpráva v posledních minutách vyvolala návrat cen ropy nad 88 USD za barel a indexy na Wall Street odevzdaly část svých denních zisků.
- Zajímavé je však, že podle Axios Spojené státy žádají Izrael, aby zastavil útoky na íránská energetická zařízení, což je Trumpův první takový zásah v probíhajícím konfliktu na Blízkém východě.
- US100 je aktuálně výše o 0,67 %, US500 roste o 0,55 % a US2000 přidává 0,9 %.
- Potřetí za posledních 10 měsíců US100 brání pásmo kolem 200denní EMA a dnešní růstová dynamika posouvá kontrakt nad 100denní EMA. Ve střednědobém horizontu to znamená, že uptrend vymezený těmito křivkami zůstává zachován.
- Rezidenční trh nemovitostí v USA pozitivně překvapil, když ve druhém měsíci roku 2026 vzrostl navzdory očekávání mírných poklesů. I přes občasné propady pod 4 miliony se poptávka na trhu jeví jako stabilní.
- Evropské trhy uzavřely obchodování výrazně výše. Německý DAX přidal 2,25 %, francouzský CAC40 2,16 %, britský FTSE100 1,59 % a polský WIG20 2,16 %.
- Na forexovém trhu dnes posiluje nejvíce australský dolar. Největší poklesy zaznamenávají japonský jen a švýcarský frank.
- Akcie Novo Nordisk (NVO.US) dnes klesají o více než 3 % poté, co americký úřad FDA zaslal firmě varovný dopis kvůli porušení postupů hlášení nežádoucích účinků, včetně Ozempicu. Podle prohlášení kontrola FDA zjistila, že společnost nenahlásila některé závažné případy — včetně dvou úmrtí a jedné sebevraždy — v požadované lhůtě 15 dnů.
- Nvidia vyvíjí softwarovou vrstvu kolem AI. Podle Wired společnost pracuje na open-source platformě AI agentů s názvem NemoClaw, zaměřené primárně na firemní klientelu. Platforma umožní firmám delegovat složité úkoly na AI agenty jménem jejich zaměstnanců.
- Na vlně odrazu indexů na Wall Street a prudkého poklesu cen ropy dnes kontrakt na index volatility CBOE VIX (VIX) klesá o více než 2,5 %.
- Konečný odhad japonského HDP za 4. čtvrtletí 2025 byl výrazně revidován směrem nahoru, což vymazalo pesimismus investorů po předchozím poklesu HDP v reakci na chaos v americké obchodní politice v roce 2025 a pokračující slabou spotřebitelskou poptávku. Mezikvartální růst byl zvýšen ze zklamávajících 0,1 % na 0,3 % (1,3 % anualizovaně).
- Poprvé po více než roce navíc vzrostly i reálné mzdy (+1,4 %), což se promítlo do vyšší spotřeby japonských domácností (+0,3 % m/m vs. odhad 0,1 %).
- Ropa Brent je aktuálně níže o 1,3 %, zatímco WTI klesá o 4,5 %. Poklesy pokračují i u NATGAS, kde ceny klesají o více než 2 %.
- Drahé a průmyslové kovy znovu získávají půdu pod nohama. GOLD je aktuálně výše o 0,85 % a SILVER o 0,77 %. Kontrakt na COPPER dnes přidává 1,7 %.
- Zlepšení sentimentu na trzích se odráží i na kryptotrhu, kde se bitcoin intradenně obchoduje o 2 % výše, poblíž pásma 70 000 USD.
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
AUDUSD ztrácí téměř 1 % 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.