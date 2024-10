Denní shrnutí: Trhy pokračují ve výprodeji, protože rizikové faktory se zintenzivňují.

Aktivita v americkém sektoru služeb dosáhla v září 1,5letého maxima, když ISM nevýrobní PMI vzrostl na 54,9. To naznačuje silný ekonomický růst, zejména v nových objednávkách.

Ceny ropy vzrostly poté, co americký prezident Joe Biden naznačil: " Diskutujeme o tom, že Izrael zasáhne íránská ropná zařízení. " Podle agentury IRNA USA nepřímo řekly Íránu, aby neútočil na vojenské základny na Blízkém východě. Podle Bidena americká vláda neočekává dnes vojenskou reakci IDF na íránský útok.

Lockheed Martin se rozhodl zvýšit svou dividendu na 3,30 USD. Společnost vyplácí dividendu každý kvartál, což znamená roční dividendu 13,20 USD. Roční dividendový výnos pro následujících 12 měsíců je tedy nyní 2,19 %. Pro společnost je to 22. rok v řadě, kdy zvyšuje vyplacenou dividendu.

Nejsilnější měnou dne je americký dolar, dolarový index roste o 0,3 %. Britská libra je dnes nejhůře performující měnou poté, co guvernér Bank of England Andrew Bailey naznačil, že pozitivnější inflační data by mohla centrální banku vést k agresivnějšímu snižování úrokových sazeb.