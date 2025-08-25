Denní shrnutí: Trhy zastavily páteční euforii

-
Pokles cen plynu: Kontrakty na zemní plyn (NATGAS) klesly zhruba o 2 % v důsledku přerolování futures kontraktů a nových předpovědí, které naznačují ochlazení počasí v USA na konci srpna a začátku září.
-
Trh netrpělivě čeká na středeční výsledky hospodaření Nvidie za 2Q 2025, které mohou výrazně ovlivnit náladu investorů.
-
Na Wall Street převládají poklesy. Index Russell 2000 klesá téměř o 0,7 %, zatímco Nasdaq se zotavil z úvodních ztrát a aktuálně roste o 0,16 %. Index S&P 500 ztrácí 0,14 %.
-
Forex: Nejlépe se dařilo australskému dolaru a americkému dolaru, které posilovaly proti širokému koši měn. Naopak oslabovaly euro a japonský jen.
-
Německý index podnikatelského klimatu Ifo v srpnu nečekaně vzrostl na 89,0 z červencových 88,6. Jde o nejvyšší hodnotu za více než rok, což signalizuje zlepšení nálady mezi německými firmami.
-
Ørsted (ORSTED.DK) klesá o 15 % kvůli sporu s prezidentskou administrativou ohledně projektu větrné farmy v oblasti Rhode Island.
-
Christine Lagarde uvedla, že evropský trh práce se efektivně vyrovnal s nedávnými obtížemi, což naznačuje, že nejhorší období je nyní za námi.
-
Moody’s se rozhodla snížit rating Rakouska kvůli rostoucím obavám ze zvyšujícího se rozpočtového deficitu.
-
Trh s opcemi stále více sází na růst hodnoty eura vůči dolaru. Evropa ukončila cyklus snižování sazeb bez vážnějších ekonomických problémů či zhoršení trhu práce, zatímco tlak na americký FED, aby urychlil a prohloubil snižování sazeb, postupně roste.
-
USA – prodeje nových domů za červenec: výsledky byly lepší, než se čekalo, i když tempo růstu zpomalilo oproti červnu.
-
Polsko – maloobchodní tržby (červenec 2025): vzrostly o 4,8 % meziročně, a to jak v běžných cenách, tak i po očištění o inflaci.
-
Kryptoměny začínají týden poklesem. Bitcoin klesá z úrovně 118 000 USD na 112 000 USD, Ethereum se propadá o více než 5 % pod 4 600 USD a ostatní altcoiny rovněž oslabují v důsledku vybírání zisků a posilování dolaru.
