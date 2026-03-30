Denní shrnutí: Trump, inflace, hrozby a napětí v Perském zálivu vrhají stín na Wall Street

- USA a Izrael pokračují v ofenzivě proti Íránu, který odpovídá raketovými útoky na sousední země a nadále udržuje blokádu Hormuzského průlivu.
- Donald Trump pohrozil úplným zničením íránské infrastruktury, pokud nebude rychle dosaženo dohody. Zároveň tvrdí, že probíhající jednání se odehrávají ve „výborné atmosféře“, což však Írán popírá.
- Americký prezident potvrdil, že Spojené státy vedou rozhovory s předsedou íránského parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem o ukončení války, zároveň však zdůraznil, že není jasné, zda mu lze důvěřovat.
- Podle posledních zpráv se Pentagon připravuje na možnost pozemních operací v Íránu. Do regionu jsou přesouvány tisíce amerických vojáků a příslušníků námořní pěchoty. Pozornost se však nesoustředí na plnohodnotnou invazi, ale spíše na omezené výpady speciálních jednotek a pěchoty.
- Jerome Powell zdůraznil, že Federální rezervní systém se nachází ve složité situaci, kdy balancuje mezi bojem s inflací a podporou trhu práce. Tyto cíle jsou přitom stále více v rozporu. Fed zůstává ve vyčkávacím režimu a ignoruje krátkodobý šok z ropného trhu, zároveň však varuje, že pokud inflace přetrvá nebo pokud vzrostou inflační očekávání, může být nucen zasáhnout.
- V důsledku rostoucího napětí v oblasti Perského zálivu Wall Street odevzdala téměř všechny dnešní zisky. Index S&P 500 ztrácí 0,1 %, Nasdaq klesá přibližně o 0,5 %, zatímco Dow Jones si v době sepsání tohoto shrnutí před 20:00 drží růst zhruba o 0,3 %.
- V Evropě byla seance celkově pozitivní a většina akciových trhů uzavřela v plusu. Britský FTSE 100 vzrostl přibližně o 1,6 %, francouzský CAC 40 přidal 0,9 %, německý DAX vzrostl o 0,9 % a španělský IBEX 35 uzavřel výše o 0,8 %.
- Inflace v Německu výrazně zrychlila, ale byla v souladu s očekáváním trhu. To naznačuje, že Evropská centrální banka si zachová restriktivní politiku.
- Na pozadí posledních hrozeb ze strany americké administrativy se ropa Brent znovu přiblížila hranici 110 USD za barel.
- Na devizovém trhu výrazně posílil japonský jen v reakci na varování japonských úřadů před možnou intervencí s cílem zastavit jeho předchozí oslabování.
- Na trhu drahých kovů se částečně vrací pozitivní sentiment. Zlato roste o 0,7 % a překonává 4 500 USD za unci, zatímco stříbro přidává více než 1 % a dostává se nad 70 USD za unci.
- Roste dnes také kryptoměnový trh. Bitcoin posiluje o 0,7 % a testuje hranici 67 000 USD, zatímco Ethereum přidává téměř 2,5 % a pohybuje se kolem 2 050 USD.
