Denní shrnutí: Trumpovy válečné hrozby tíží trhy. Wall Street se propadá do červených čísel

📈 Akciový trh
- Seanci na Wall Street dominují prodejci, přičemž výprodej se šíří napříč celým trhem a dostává americké indexy pod výrazný tlak.
- Index Dow Jones klesá přibližně o 1 %, S&P 500 ztrácí zhruba 1,2 %, zatímco Nasdaq 100 odepisuje více než 2 %.
- Mezi hlavní faktory, které dnes táhnou trh dolů, patří Alphabet a Tesla, jejichž akcie po zveřejnění kvartálních výsledků výrazně ztrácejí.
- Ačkoli obě společnosti vykázaly lepší než očekávané výsledky, sentiment investorů zůstává negativní.
- V případě Alphabetu se trh zaměřuje na rostoucí výdaje na AI. Společnost sice nadále těží ze silného reklamního jádra a dynamického růstu Google Cloud, investoři však požadují stále hmatatelnější návratnost mnohamiliardových investic do AI.
- Obavy se soustředí především na vysoké výdaje, které budou v nadcházejících kvartálech zatěžovat peněžní toky dříve, než se promítnou do vyšší ziskovosti.
- Tesla mezitím navzdory růstu prodejů a ambiciózním plánům v oblasti autonomního řízení, AI a humanoidního robota Optimus nadále čelí tlaku na marže a rostoucí konkurenci v sektoru elektromobilů.
- Výsledky Intelu budou zveřejněny po dnešní seanci a společnost bude muset ukázat, že její restrukturalizační úsilí přináší hmatatelné výsledky.
- Výrazné poklesy dnes dominovaly také na evropském kontinentu a většina evropských indexů skončila v červených číslech.
- Britský FTSE 100 klesl o 0,7 %, francouzský CAC 40 ztratil více než 1,6 %, německý DAX odepsal téměř 1,8 % a španělský IBEX 35 klesl o více než 1,5 %.
🏛️ Makroekonomika
- ECB (Evropská centrální banka) ponechala úrokové sazby beze změny.
- Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA klesl o 22 000 na pouhých 187 000, dosáhl nejnižší úrovně od roku 1969 a jasně překonal očekávání trhu.
- Data z trhu práce potvrzují pokračující odolnost, podporují americký dolar a mohou posílit argumenty pro to, aby Fed zachoval jestřábí postoj.
🌐 Geopolitika
- Eskalace na Blízkém východě vyvolává globální risk-off sentiment, což vede k výraznému nárůstu averze k riziku a útěku do bezpečných aktiv.
- Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Axios uvedl, že zvažuje „masivní útok“ na Írán, který by byl „větší než kdykoli předtím“, a dodal, že je blízko konečnému rozhodnutí.
- Trhy tyto komentáře interpretovaly jako signál, že konflikt by mohl vstoupit do nové, výrazně nebezpečnější fáze.
- Situaci dále eskaluje vlna íránských raketových a dronových útoků na cíle v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu po dvanácté noci amerických úderů na cíle napojené na Írán.
- Kuvajtské úřady informovaly o útoku na hraniční přechod Al-Abdali s Irákem, což ukazuje, že nepřátelské akce se dále rozšiřují napříč regionem Perského zálivu.
- Americké ministerstvo zahraničí vydalo varování, ve kterém doporučilo občanům na Blízkém východě, aby se připravili na možné narušení cestování a rušení letů.
- Generální tajemník OSN António Guterres na zasedání Rady bezpečnosti varoval, že situace na Blízkém východě se „vymyká kontrole“, a vyzval k obnovení svobody plavby v Hormuzském průlivu a průlivu Bab al-Mandab. Zdůraznil, že diplomacie zůstává jedinou cestou vpřed.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent poprvé od května překonala psychologickou hranici 100 USD za barel a vzrostla o více než 6 % po útocích Húsíů na lodní dopravu v Rudém moři.
- Obavy investorů se výrazně soustředí na bezpečnost přepravy ropy přes dvě klíčová námořní úzká hrdla: Hormuzský průliv a průliv Bab al-Mandab.
- Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zadržely tři ropné tankery, které se pokoušely proplout zaminovanou trasou jižně od Hormuzského průlivu. Podle prohlášení jeden tanker explodoval a začal hořet, zatímco další dva se stáhly.
- Další eskalace zahrnující Írán a hrozby pro lodní dopravu v Perském zálivu by mohly udržet extrémní volatilitu na trhu s ropou a posílit globální risk-off sentiment.
- Výprodej se rozšířil také na většinu průmyslových kovů.
🪙 Drahé kovy
- Zhoršující se tržní sentiment uprostřed rostoucího napětí na Blízkém východě tíží drahé kovy.
- Zlato klesá o více než 2 % a testuje úroveň 4 050 USD.
- Stříbro ztrácí téměř 4 % a padá pod 60 USD.
💵 Měny
- V důsledku eskalace napětí na Blízkém východě americký dolar posiluje vůči hlavním měnám.
🪙 Kryptoměny
- Širší tržní výprodej zasahuje také digitální aktiva.
- Bitcoin klesá téměř o 2 % a propadá se pod 65 000 USD.
- Ethereum ztrácí téměř 2,5 % a sklouzává pod 1 900 USD.
Napětí kolem Íránu tíží trhy
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