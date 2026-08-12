Čínský jüan sílí a Peking tak čelí novému problému ⚠️

Koordinovaná intervence Spojených států a Japonska na podporu japonského jenu měla dopad i na další asijské měny. Podle Bloomberg Economics zesílil po zásahu z konce července tlak na posilování čínského jüanu, přestože vývoj domácí ekonomiky a úrokových sazeb by za běžných okolností spíše hovořil pro slabší čínskou měnu.
Intervence USA a Japonska byla první koordinovanou akcí na podporu jenu od roku 1998. Přestože jen mezitím odevzdal přibližně polovinu původních zisků, řada dalších asijských měn zůstává silnější. Výraznou vazbu na pohyb jenu v posledním roce vykazoval například jihokorejský won, singapurský dolar nebo tchajwanský dolar.
Jüan od začátku roku vůči americkému dolaru posílil přibližně o 3,6 %, díky čemuž patří mezi nejvýkonnější asijské měny. Jeho růst podporuje mimo jiné silná poptávka po čínském exportu a větší ochota exportérů převádět dolarové příjmy zpět do domácí měny.
Pro Peking však příliš silný jüan nemusí být jednoznačně pozitivní. Dražší domácí měna může zhoršovat cenovou konkurenceschopnost čínského exportu, který je v současnosti jedním z důležitých pilířů ekonomického růstu.
Jüan se vzdaluje vývoji úrokového diferenciálu
Zdroj: Bloomberg
Rostoucí nesoulad mezi vývojem USD/CNY a rozdílem výnosů dlouhodobých amerických a čínských státních dluhopisů. Zatímco výnosový diferenciál se od března 2026 pohybuje stále více ve prospěch Spojených států, jüan vůči dolaru navzdory tomu posiluje.
Za běžných podmínek by vyšší relativní výnos amerických dluhopisů měl zvyšovat atraktivitu dolarových aktiv a vytvářet tlak na oslabení jüanu. Graf ale ukazuje opačný vývoj. Kurz USD/CNY směřuje k oblasti kolem 6,8, zatímco rozdíl mezi 30letými americkými a čínskými výnosy zůstává poblíž několikaletých maxim.
Tato divergence podle Bloomberg Economics odráží neobvyklou kombinaci silné čínské měny a slabší domácí ekonomiky. Pokles čínských dlouhodobých výnosů signalizuje slabší ekonomické podmínky, zatímco kurz jüanu podporují jiné faktory, především obchodní toky a širší posilování asijských měn.
Intervence na jenu zasáhla celý region
Zdroj: Bloomberg
Prudké posílení japonského jenu po intervenci přeneslo také do širšího asijského měnového trhu. Bloomberg Asia Dollar Index po zásahu výrazně vzrostl a na rozdíl od jenu si značnou část tohoto pohybu následně udržel.
To naznačuje, že intervence neměla pouze izolovaný dopad na japonskou měnu. Investoři částečně přecenili také další asijské měny a vytvořili dodatečný tlak na jejich posilování vůči americkému dolaru. Čínský jüan se tak dostává pod tlak z regionálního vývoje právě v době, kdy by slabší domácí ekonomika spíše potřebovala uvolněnější finanční podmínky.
Silnější jüan může dát PBOC prostor ke snížení sazeb
Čínská centrální banka se již podle vývoje denního fixingu snaží rychlost posilování jüanu částečně tlumit. PBOC v poslední době stanovovala referenční kurz slabší, než očekával trh, což lze interpretovat jako snahu zabránit příliš rychlému zhodnocování měny.
Na druhou stranu může silnější jüan centrální bance vytvořit větší prostor pro uvolnění měnové politiky. Bloomberg Economics očekává, že PBOC do konce roku sníží svou klíčovou sazbu o 10 bazických bodů na 1,3 %. Silnější měna totiž může částečně omezovat inflační tlaky z dovozu a poskytovat centrální bance větší prostor pro podporu domácí ekonomiky.
Argumenty pro uvolnění politiky podporuje také vývoj inflace. Červencové spotřebitelské ceny rostly nejpomalejším tempem za šest měsíců a zmírnila také výrobní inflace. Do popředí se tak znovu dostávají obavy z deflačních tlaků a slabé domácí poptávky.
Výhled jüanu proto zůstává neobvyklý. Na jedné straně stojí slabší čínská ekonomika, klesající výnosy a možnost dalšího snížení sazeb, na druhé straně silný export, převody dolarových příjmů a regionální posilování asijských měn. Právě tento rozpor může v dalších měsících patřit mezi hlavní faktory určující kurz USD/CNH.
Graf USD/CNH (D1)
Zdroj: xStation5
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