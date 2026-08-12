Bitcoin se po slabém začátku roku snaží znovu získat pevnější půdu pod nohama. Objevují se první známky toho, že nejagresivnější fáze prodejního tlaku už může být za námi. Kryptoměnový trh však nadále zůstává slabý. Podle CoinShares přešli největší držitelé BTC od prodejů k akumulaci, zatímco kryptoměnové fondy zaznamenaly pátý týden přílivu kapitálu v řadě. Slabší data z amerického trhu práce zároveň snížila očekávání dalšího zvyšování sazeb Fedu, což zmírnilo tlak na vysoce volatilní aktiva.
Problémem zůstává, že Bitcoin v relativním srovnání stále výrazně zaostává za akciemi a zatím neexistuje potvrzení trvalejší změny tohoto trendu, což ukazují také on-chain data. Krátkodobé fundamenty se tak zlepšují rychleji, než by naznačovala samotná cena. To může ukazovat spíše na pokračující proces vytváření dna než na jasný začátek nového silného růstového impulsu.
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Přestaly bitcoinové velryby prodávat?
Jednou z nejdůležitějších změn, ke kterým aktuálně na trhu dochází, je chování největších držitelů BTC. Podle údajů CoinShares prodaly velryby od října 2025 Bitcoin v hodnotě přibližně 40 miliard USD, čímž vytvořily jeden z nejvýznamnějších zdrojů prodejního tlaku v současném cyklu. Tento proces však začíná slábnout. CoinShares upozorňuje na tři po sobě jdoucí týdny akumulace mezi největšími držiteli, což je vývoj, který se historicky objevoval v podobných fázích čtyřletých cyklů Bitcoinu. Pokud bude tento posun trvalý, trh by mohl přijít o jeden z hlavních zdrojů nabídky, který v posledních měsících tlačil ceny dolů.
Od října 2025 prodaly velryby BTC v hodnotě kolem 40 miliard USD. Bitcoin nyní zaznamenal tři týdny akumulace v řadě a pokud se cena začne zotavovat směrem k 70 000 USD, cyklické minimum už může být za námi. To však automaticky neznamená začátek nového býčího trhu. Do podzimu může být pravděpodobnější konsolidace a případný test oblasti 80 000 USD, i když stále nelze vyloučit pokles k 50 000 USD nebo níže.
Toto rozlišení je důležité. Konec výrazné prodejní vlny odstraňuje významný negativní faktor, sám o sobě však nevytváří dostatečnou poptávku pro vznik udržitelného uptrendu. Pokud se na trhu objeví nová nabídka, Bitcoin může své ztráty dále prohloubit a zaznamenat procentuální pokles srovnatelný s předchozími medvědími trhy.
Kapitál se pomalu vrací do kryptoměnových fondů. Bude z toho cena BTC těžit?
Pozitivnější signál přichází z kapitálových toků. Investiční produkty zaměřené na digitální aktiva přilákaly v týdnu končícím 7. srpna přibližně 1,05 miliardy USD, což znamenalo pátý týden přílivu kapitálu v řadě. To je obzvlášť zajímavé ve srovnání s předchozími osmi týdny, během kterých investoři vybrali rekordních 8 miliard USD. Během relativně krátké doby se tak trh posunul od agresivního snižování expozice zpět k akumulaci.
Podobný vývoj lze pozorovat u amerických spotových bitcoinových ETF. V týdnu končícím 7. srpna zaznamenaly příliv přibližně 853,5 milionu USD, což byl nejlepší výsledek od poloviny dubna. Samotný iShares Bitcoin Trust společnosti BlackRock se na tomto přílivu podílel zhruba 700 miliony USD, přičemž jeho čistá aktiva dosahovala přibližně 48,5 miliardy USD. V kombinaci se slábnoucím prodejním tlakem velryb tak vzniká příznivější poměr nabídky a poptávky než ještě před několika týdny.
Největší držitelé snižují množství BTC, které přivádějí na trh, právě ve chvíli, kdy se začíná vracet institucionální kapitál. Zájem investorů o akcie a akciové fondy však zůstává výrazně silnější než poptávka po Bitcoinu a širším kryptoměnovém trhu.
Fed zůstává klíčem k návratu ke 100 000 USD
Americké úrokové sazby zůstávají nejdůležitějším makroekonomickým faktorem pro Bitcoin. Slabší data z trhu práce snížila očekávání dalšího zvyšování sazeb Fedu a pomohla BTC odrazit se od letošních minim. Podle scénáře CoinShares však samotné snížení očekávání dalšího růstu sazeb nemusí stačit k výraznějšímu pohybu. Návrat směrem ke 100 000 USD by pravděpodobně vyžadoval jasnější známky zhoršování situace na trhu práce a výraznější posun očekávání směrem k nižším úrokovým sazbám.
Trh se tak nachází v nepříjemné situaci. Data jsou dostatečně slabá na to, aby zmírnila obavy z dalšího zpřísňování měnové politiky, ale zatím ne natolik, aby donutila Fed k výrazně holubičímu postoji. Více informací může přinést sympozium v Jackson Hole, CoinShares však neočekává jednoznačně holubičí signál centrální banky.
Další důležitou proměnnou zůstává ropa. Deeskalace kolem Íránu by mohla snížit ceny energií a inflační tlaky, což by nepřímo zlepšilo makroekonomické prostředí pro Bitcoin. Nová eskalace by však mohla tento efekt rychle zvrátit.
Bitcoin nadále zaostává za Wall Street
Právě toto je nejsilnější argument proti předčasnému vyhlašování konce slabého období kryptoměn. Glassnode upozorňuje, že Bitcoin zatím nezískal zpět relativní sílu vůči hlavním akciovým indexům. Za posledních 90 dní BTC klesl přibližně o 20 %, zatímco S&P 500 vzrostl zhruba o 5 %.
Od začátku roku je rozdíl ještě výraznější. Bitcoin ztrácí přibližně 35 % a altcoiny v průměru 57 %, zatímco Nasdaq a Russell 2000 rostou přibližně o 38 %, respektive 31 %. Ještě lépe si vedou některé komodity. Zlato posílilo přibližně o 60 %, měď o 66 % a stříbro o 107 %.
Glassnode současnou situaci popisuje jako trh vedený akciemi. Jinými slovy, zlepšující se kapitálové toky a akumulace velryb jsou pozitivními signály, skutečný test však přijde až ve chvíli, kdy Bitcoin začne stabilně překonávat hlavní akciové indexy.
Červenec přinesl důležitou změnu – co regulace?
První známky takového posunu se mohly objevit v červenci. Během prudké korekce akcií spojených s AI a polovodiči klesly ETF zaměřené na výrobce čipů o více než 20 % a Nasdaq 100 ztratil téměř 7 %. Bitcoin za stejný měsíc naopak vzrostl přibližně o 9 % a Ethereum o 20 %. Ještě o několik měsíců dříve by taková divergence byla mnohem méně pravděpodobná kvůli velmi silné korelaci BTC s technologickými akciemi.
Devadesátidenní korelace Bitcoinu s Nasdaqem dosáhla v květnu 0,89, zatímco podle K33 Research jeho 30denní korelace do konce července klesla na 0,43.
BlackRock uvádí, že klesající závislost Bitcoinu na akciích zvyšuje jeho potenciální využití jako nástroje pro diverzifikaci portfolia. To může být jeden z důležitějších trendů, které bude potřeba v následujících měsících sledovat. Pokud si Bitcoin dokáže udržet relativně dobrou výkonnost během korekcí Nasdaqu, může se jeho vnímání postupně posunout od „technologického risk-on aktiva“ směrem k samostatnější třídě aktiv.
Slabší částí příběhu zůstává americká regulace. Pravděpodobnost schválení CLARITY Act v letošním roce podle Polymarketu klesla na pouhých 15 %. Senát by o zákonu upravujícím strukturu kryptoměnového trhu neměl hlasovat před letní přestávkou. CoinShares se nicméně domnívá, že případné zpoždění by představovalo větší problém pro Ethereum a projekty spojené se stablecoiny než pro samotný Bitcoin.
Debata ve Washingtonu se zároveň stále více přesouvá od otázky legitimity kryptoměn a jejich místa ve finančním systému k etickým otázkám, zejména zda by veřejní činitelé měli mít možnost vydávat vlastní tokeny a profitovat z nich.
Vytvořil už Bitcoin dno?
Situace na trhu se stala znatelně příznivější, stále však chybí jeden důležitý prvek: potvrzení ze strany ceny. Na jedné straně slábne mnohamiliardová prodejní vlna největších držitelů, do fondů se znovu vrací kapitál a prostředí úrokových sazeb je méně restriktivní. Na druhé straně Bitcoin stále patří mezi nejslabší významná aktiva roku 2026 a zatím nedokázal získat převahu nad akciemi.
Současná situace proto připomíná spíše proces vytváření dna než potvrzený začátek další růstové fáze býčího trhu. Zajímavá je však změna struktury trhu: nižší nabídka ze strany velryb se setkává s návratem institucionální poptávky právě ve chvíli, kdy začíná klesat korelace Bitcoinu s Nasdaqem.
Další fáze bude do značné míry záviset na třech faktorech: politice Fedu, chování největších držitelů BTC a udržitelnosti přílivu kapitálu do ETF a dalších investičních produktů. Pokud se k nim přidá také zlepšující se relativní síla vůči Wall Street, argument, že Bitcoin zůstává uvězněný na trhu vedeném akciemi, začne slábnout. Teprve potom bychom získali výrazně silnější důkaz, že současný cyklus slabosti Bitcoinu skutečně skončil.
Graf Bitcoinu (D1)
BTC zůstává výrazně pod 23,6% Fibonacciho retracementem posledního velkého poklesu, který se nachází kolem 73 000 USD. Bitcoin má z aktuálních úrovní zjevné problémy nastartovat výraznější odraz a již dvakrát narazil na silnou rezistenci v oblasti 65 000–66 000 USD.
Oblast 60 000–62 000 USD se jeví jako důležitá zóna podpory, kterou posilují předchozí cenové reakce. Proražení pod 60 000 USD by mohlo signalizovat další výraznější bearish impuls a potenciálně nová minima v rámci pokračujícího medvědího trhu.
Zdroj: xStation5
Toky do bitcoinových ETF
Poslední týdny přinesly výraznou volatilitu v tocích kapitálu do spotových bitcoinových ETF, nejnovější údaj kolem +4,9 milionu USD však v podstatě ukazuje na rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. Oproti předchozí seanci, kdy odliv dosáhl přibližně 180 milionů USD, jde o jasné zlepšení. Jeden pozitivní den však nestačí k potvrzení trvalejšího návratu kapitálu.
Při širším pohledu se během července a začátku srpna střídaly výrazné přílivy přesahující 200 milionů USD s podobně silnými odlivy, což ukazuje na přetrvávající nejistotu investorů. BlackRock zůstává během dnů s přílivem kapitálu hlavním zdrojem poptávky, zatímco toky u ostatních fondů jsou výrazně méně konzistentní. Tento trend je patrný i v delším časovém horizontu.
Pro Bitcoin by proto nebyl nejpozitivnějším signálem jeden mimořádně silný den přílivu kapitálu, ale spíše série pozitivních dnů, která by ukázala, že institucionální investoři opět systematicky navyšují svou expozici.
Zdroj: XTB Research
Kumulativní toky do bitcoinových ETF
Po 649 obchodních seancích od spuštění amerických spotových bitcoinových ETF zůstávají kumulativní čisté toky velmi silné a dosahují přibližně 50,9 miliardy USD. To ukazuje rozsah strukturální poptávky, která se kolem této třídy aktiv postupně vytvořila. Jasným lídrem je iShares Bitcoin Trust od BlackRocku, který přilákal více než 61,2 miliardy USD, zatímco Fidelity získala více než 10,1 miliardy USD. To potvrzuje výraznou koncentraci kapitálu do dvou největších produktů.
Hlavní protiváhou zůstává Grayscale Bitcoin Trust, který zaznamenal odliv více než 25,6 miliardy USD. Bez tohoto prodejního tlaku by byl kumulativní výsledek celého segmentu výrazně vyšší. Důležité je, že celková bilance skupiny zůstává pozitivní navzdory obdobím silných odlivů v roce 2026, takže je obtížné tvrdit, že se dlouhodobý trend institucionalizace Bitcoinu obrátil.
Klíčovým závěrem však je, že úspěch bitcoinových ETF byl velmi nerovnoměrný. Trh si zjevně vybral své vítěze a BlackRock se stal dominantní vstupní branou pro investory, kteří chtějí regulovanou expozici vůči BTC.
Zdroj: XTB Research
Bitcoinové ETF ve srovnání s největšími ETF z tradičních trhů
Kumulativní příliv kapitálu ve výši přibližně 50,9 miliardy USD staví spotové bitcoinové ETF do zajímavé pozice ve srovnání s některými z největších produktů na tradičním ETF trhu. Za srovnatelné období od spuštění už segment bitcoinových ETF přilákal více kapitálu než například SPDR S&P 500 ETF Trust, Vanguard Information Technology ETF nebo SPDR Gold Shares, i když stále zaostává za největšími široce zaměřenými akciovými fondy společností Vanguard a iShares.
Obzvlášť výrazné je tempo, jakým Bitcoin tuto kapitálovou základnu vybudoval — americké spotové ETF fungují teprve od ledna 2024. Data potvrzují, že spotové bitcoinové ETF se staly jedním z klíčových mostů propojujících kryptoměnový trh s tradičním asset managementem, přestože tempo přílivu kapitálu v posledních měsících znatelně zpomalilo.
Pro Bitcoin proto není nejdůležitější samotná hodnota 50,9 miliardy USD, ale skutečnost, že BTC dokázal během velmi krátké doby vytvořit investiční produkt schopný soupeřit o kapitál s některými z největších a nejznámějších ETF na světě.
Zdroj: XTB Research
Největší přílivy a odlivy z ETF ve srovnání s cenou Bitcoinu
Srovnání extrémních toků kapitálu do ETF s cenou Bitcoinu ukazuje, že ETF představují důležitou součást struktury trhu, rozhodně je však nelze považovat za jednoduchý signál k nákupu nebo prodeji. Největší historické přílivy kapitálu se často objevovaly poblíž lokálních maxim nebo v pokročilejších fázích růstových impulsů, kdy rostoucí cena přitahovala další kapitál, místo aby nové přílivy samy odstartovaly růst.
Stejný mechanismus funguje i opačně. Největší odlivy se často objevují až po výraznějších poklesech, kdy investoři v reakci na slábnoucí momentum snižují svou expozici. To je důležité, protože to naznačuje, že toky do ETF jsou částečně reakcí na cenový vývoj a mohou spíše zesilovat již existující trend než jej předvídat.
Při ceně Bitcoinu kolem 64 200 USD by proto klíčovým signálem nebyl jeden den se silným přílivem kapitálu, ale stabilní přílivy během několika po sobě jdoucích týdnů. Teprve taková změna by poskytla přesvědčivější důkaz o trvalejším návratu institucionální poptávky.
Zdroj: XTB Research
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