Denní shrnutí: Tržní horská dráha! Trhy rostou, ropa klesá pod 100 dolarů

- Finanční trhy dnes zažily výraznou horskou dráhu sentimentu. Konflikt na Blízkém východě dál eskaluje a emoce byly od začátku dne vyhrocené kvůli vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu.
- Od začátku obchodování čelily trhy silnému výprodeji, protože investoři se obávali možné realizace varování amerického prezidenta a případné odvety ze strany Teheránu, což jasně zvýšilo averzi k riziku.
- Situace se změnila v brzkých odpoledních hodinách, těsně před otevřením americké seance. Donald Trump oznámil pětidenní prodloužení ultimáta s odkazem na konstruktivní jednání s Íránem. Tato vyjádření však Teherán rychle popřel s tím, že s americkou administrativou neproběhl žádný kontakt.
- Navzdory těmto protichůdným zprávám trhy reagovaly velmi pozitivně. Investoři přijali scénář deeskalace, což vedlo k prudkému obratu předchozích pohybů. Cena ropy okamžitě klesla pod 100 dolarů za barel a celkový tržní sentiment se výrazně zlepšil.
- Seance na Wall Street začala velmi silně. Trhy zjevně přijaly narativ možných mírových jednání a hlavní indexy výrazně rostly. S&P 500 přidal zhruba 1,7 %, Nasdaq asi 1,8 % a Dow Jones téměř 2 %.
- Evropské trhy také zažily vysokou volatilitu. Ráno dominovaly výrazné poklesy, po oznámeních z USA ale přišel silný obrat. Na konci dne většina indexů uzavřela v kladném teritoriu. Německý DAX vzrostl téměř o jedno procento, francouzský CAC 40 asi o 0,8 % a španělský IBEX 35 o více než jedno procento. Pouze britský FTSE 100 zakončil seanci v záporném teritoriu.
- Na trhu drahých kovů zůstává zlato pod silným tlakem. V době psaní textu ztrácí více než 3 % a obchoduje se pod 4 500 dolary za unci. Stříbro si vedlo lépe, zaznamenalo mírné zisky a testovalo úroveň 70 dolarů.
- Na měnovém trhu odtéká kapitál z amerického dolaru, který oslabuje vůči ostatním hlavním měnám, což odráží zlepšení globálního sentimentu.
- Zlepšení sentimentu je viditelné také na kryptoměnovém trhu. Bitcoin roste o více než 3 % a testuje úroveň 71 000 dolarů, zatímco Ethereum přidává kolem 4 % a překonalo 2 150 dolarů.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Írán nemá zájem o Trumpův mírový plán
Rivian – partnerství s Uberem a model R2. Je to „zabiják Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA znovu výrazně vzrostly. Ropa WTI se drží nad 88 USD
Shrnutí trhů 📈 Evropské indexy rostou navzdory napětí mezi Íránem a USA
