Denní shrnutí: US100 posiluje po údajích o CPI; trhy vyčkávají na rozhodnutí BoJ 🏛️

Čtvrteční seance na mezinárodních finančních trzích přinesla výrazné růsty hlavních akciových indexů, poklesy cen Bitcoinu a zemního plynu (NATGAS) a boční trend u zlata (GOLD).
V době psaní tohoto shrnutí index US100 roste o 2,7 %. Zároveň australský dolar dominuje na devizovém trhu, zatímco největší tlak na pokles je vidět u eura a japonského jenu.
Investoři zareagovali optimisticky na listopadovou inflační zprávu, která ukázala meziroční růst cen o 2,7 % (CPI) a 2,6 % u jádrového CPI, tedy pod očekáváními analytiků. Další pozitivní impulz přišel po silných výsledcích společnosti Micron Technology, která překonala odhady a posílila o 13 %, čímž znovu nastartovala býčí trh u technologických firem spojených s umělou inteligencí.
Zítra se dozvíme nejnovější rozhodnutí Bank of Japan o změnách úrokových sazeb. Panuje široké přesvědčení, že BoJ zvýší sazby o 25 bazických bodů a zároveň oznámí plánovaný prodej ETF držených ve své rozvaze.
Evropská centrální banka (ECB) dnes ponechala klíčové sazby pro eurozónu beze změny (depozitní sazba: 2 %), v souladu s očekáváním trhu. Pozornost investorů upoutala revize inflačních a HDP prognóz pro rok 2026 směrem vzhůru, což naznačuje rostoucí optimismus ohledně stavu ekonomiky eurozóny.
Výstup Christine Lagarde zůstal neutrální a potvrdil současné nastavení měnové politiky v eurozóně. ECB očekává mírně dynamičtější oživení ekonomické aktivity, především díky růstu důvěry spotřebitelů, růstu reálných mezd a poklesu míry konzervativních úspor. Výhled inflace zůstává nejistý, protože rostoucí cenové tlaky ve službách jsou vyvažovány poklesem cen zboží. Kurz EURUSD mírně ustoupil po předchozím prudkém růstu, který spustila mnohem nižší než očekávaná inflace v USA.
Bank of England dnes snížila sazby o 25 bazických bodů, jak se očekávalo, a reagovala tak na slábnoucí ekonomiku a nižší inflaci. Prohlášení doprovázející snížení sazeb však bylo nečekaně jestřábí, zejména s ohledem na sentiment trhu a makroekonomické prostředí ve Velké Británii.
Norges Bank ponechala sazby beze změny, hlavní sazba zůstává na úrovni 4,0 %. Byly zveřejněny drobná úpravy makroekonomických projekcí, které však zásadně nemění celkový výhled.
Údaje z GUS nabídly pohled na trh práce a průmysl v Polsku, přičemž nejvýraznější je pokles průmyslové produkce, která klesla na 2,7 %, což bylo hluboko pod očekáváními. Zaměstnanost meziročně poklesla o 0,8 %, ale méně, než trh předpokládal. Na druhé straně mzdy vzrostly o 7,1 %, což překonalo očekávání (6,3 %). To naznačuje, že trh práce se ke konci roku zlepšil. Tato data umožňují NBP pokračovat v politice snižování sazeb, ale nutnost sledovat tempo růstu mezd zůstává klíčová, aby se předešlo obnovení mzdově-inflační spirály.
Zemní plyn (NATGAS) zažil náročnou seanci. Kontrakty pokračují v technickém poklesu pod 200denní EMA, přičemž dnes ztratily téměř 10 % (po rolování kontraktu). Zásoby plynu dle EIA byly mírně nižší než odhady, což znamená, že poptávka byla mírně nadhodnocena.
