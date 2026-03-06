Ranní shrnutí – Cena ropy je stále zvýšená (07.03.2026)

- Ceny ropy zůstávají vysoké kvůli přerušení dodávek v Hormuzském průlivu, přičemž cena ropy WTI se pohybuje kolem 80 USD/barel a cena ropy Brent kolem 84 USD/barel. Ropa se pokusila omezit své zisky, ale v šestý den invaze pokračuje růst, čímž se celkový nárůst od konce února zvýšil na 15 %.
- Tankery mění trasy nebo zůstávají na místě po íránských útocích na plavidla; odborníci varují před dalším prudkým nárůstem cen, pokud konflikt bude pokračovat.
- Válka vstupuje do 6. dne: Americké a izraelské síly neutralizují íránské raketomety a drony (s 90% poklesem frekvence útoků), zatímco Írán rozšiřuje své útoky na Ázerbájdžán a další regionální cíle.
- Počet obětí v Íránu přesáhl 1 200 po 1 300 leteckých útocích; napětí roste, protože Trump naznačuje, že operace budou pokračovat několik týdnů, a naznačuje možný následný útok po výběru nového nejvyššího vůdce.
- Qatar LNG naznačuje plány na pronájem své globální flotily přepravců po nedávném zastavení domácí produkce. Čína nadále doufá, že Írán brzy povolí průjezd lodím přepravujícím LNG, protože Peking je největším odběratelem v regionu a odebírá suroviny z Íránu, Kataru i Saúdské Arábie.
- Rozhodnutí pronajmout lodě po uzavření Ras Laffanu naznačuje přípravy na dlouhodobé přerušení dodávek, které může trvat týdny nebo měsíce.
- Aby zmírnily tlak na ropný trh, Spojené státy udělily Indii 30denní výjimku z dodatečných cel na dovoz ropy.
- V současné době mají tankery vlastněné Čínou nebo Íránem údajně povoleno proplouvat průlivem, i když se to může omezovat na izolované jednotky.
- Trump naznačuje, že Írán se obrátil s žádostí o příměří, i když tvrdí, že okno pro jednání je ještě několik týdnů daleko. Nadcházející víkend bude klíčový; pokud se objeví věrohodné zprávy o jednáních, ceny ropy by mohly klesnout o 5–10 %. V opačném případě je pravděpodobný další růst.
- Cena zlata se vrátila nad 5 100 USD za unci po zprávách o významných nákupech ze strany Číny, i když po prudkém poklesu 3. března zůstává relativně nízká.
- Americké indexy včera smazaly většinu zotavení ze 4. března, ale dnes se pokoušejí o nové oživení. Index US500 vzrostl o 0,3 % a index US100 o téměř 0,5 %.
- Asijské akcie zaznamenávají mírné zisky po předchozím propadu; trhy v Izraeli a Saúdské Arábii také rostou, zatímco burzy ve Spojených arabských emirátech a Kataru zůstávají uzavřené.
- Navzdory intradennímu oživení jsou asijské indexy na cestě k zakončení týdne s nejhorším výkonem od března 2020.
- Dnešní kalendář obsahuje klíčovou zprávu NFP. Nálada zůstává odolná po nedávných údajích ADP, ale očekávání ohledně snížení sazeb v USA ustupují kvůli nárůstu cen energií.
📈 Online trading konference 2026
Denní shrnutí: Indexy a kryptoměny klesají kvůli rostoucím cenám ropy 🚩 Zlato a americký dolar posilují
Ropa roste o 11 % kvůli eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě 📈Růst VIXu pohání strach na Wall Street
BREAKING: Írán naznačuje, že Evropa bude „legitimním cílem“, pokud se EU zapojí do války.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.