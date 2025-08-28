Denní shrnutí: US500 proráží nad 6 500 po silných datech o americkém HDP 📌

- Americké indexy ve čtvrteční hotovostní seanci uzavřely v plusu, vedené technologickými tituly včetně Google, Microsoft a Broadcom. US100 vzrostl o 0,95 % na 23 760 bodů, zatímco US500 přidal 0,45 % a prorazil nad úroveň 6 500 bodů. Menší společnosti zaostaly, když US2000 oslabil o 0,20 %.
- Americký HDP za 2. čtvrtletí byl revidován výše na anualizovaných 3,3 %. Osobní spotřeba zrychlila na mírné tempo, zatímco jádrový PCE dosáhl 2,5 %, v souladu s očekáváním. Data překonala prognózy a po zveřejnění podpořila jak dolar, tak akcie.
- Guvernérka Fedu Lisa Cook podala žalobu proti pokusu Donalda Trumpa odvolat ji kvůli obviněním z falešných hypotečních výkazů. Trumpův nominant, ekonom Stephen Miran, míří k potvrzení ještě před zářijovým zasedáním Fedu, přičemž slyšení ve výboru pro bankovnictví Senátu je naplánováno na příští týden.
- Společnost Nvidia jedná s administrativou Donalda Trumpa o obnovení prodeje svého čipu Blackwell AI do Číny. CEO Jensen Huang zdůraznil, že firma zůstává ochotná sdílet část příjmů s vládou USA.
- Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 229 tisíc, pod očekáváním 230 tisíc a pod předchozími 235 tisíci.
- Zápis z červencového zasedání ECB ukázal, že sazby v eurozóně jsou nyní vnímány jako neutrální. Navzdory vysoké nejistotě někteří členové uvedli, že inflační rizika částečně polevila. Jako optimální strategie byla ale vyhodnocena vyčkávací politika pro řízení nejistoty a sledování dopadu cel.
- Stříbro dnes testovalo oblast 39 USD/unci, což je nejvyšší úroveň od 25. července. Intradenní zisky přesáhly 1 %, čímž se kov zařadil mezi silnější komodity seance. Růst byl podpořen pozitivním sentimentem v segmentu drahých kovů, přičemž zlato překonalo hranici 3 400 USD, prolomilo maxima ze 6. srpna a dosáhlo nejsilnější úrovně od 23. července.
- Dnešní slabší než očekávaný růst zásob zemního plynu posunul sezónní hladiny pod pětiletý historický průměr, což vyvolalo reakci poptávky a růst ceny NATGAS (+3,6 %).
- Kryptoměnové trhy byly smíšené: Bitcoin vzrostl o 1 %, zatímco Ethereum kleslo o 0,7 %.
