Denní shrnutí: Uzavře S&P 500 týden ve ztrátě? ❓ Zjistěte, co dnes hýbalo trhy ⬇️

Hlavní faktor ovlivňující volatilitu
Dominantním tématem dne byla zpráva deníku The New York Times o možném odložení IPO společnosti OpenAI až na rok 2027, částečně v důsledku slabého výkonu akcií SpaceX po IPO a celkové volatility akcií spojených s umělou inteligencí. JPMorgan přímo upozornila, že takový scénář „by mohl zpomalit tempo investic do AI infrastruktury“, přičemž analytici společnosti Vital Knowledge potvrdili, že trh reaguje především na riziko zpomalení investic do infrastruktury. Paradoxně však může odložení IPO zároveň udržet narativ očekávání kolem AI, což by mohlo být z dlouhodobého hlediska příznivé pro valuace.
Geopolitika
Donald Trump na Truth Social uvedl, že Írán vyslal nejméně čtyři kamikadze drony na lodě v Hormuzském průlivu, přičemž incident označil za „hloupé porušení dohody o příměří“. Jeden z dronů zasáhl palubu velké kontejnerové lodi, zatímco další tři byly sestřeleny. Hormuzský průliv představuje trasu pro přibližně 20 % světových dodávek ropy, trh s ropou však reagoval jen omezenou volatilitou a ceny ropy pokračovaly v poklesu. Ke konci dne se však objevily výrazné signály deeskalace: USA, Izrael a Libanon podepsaly třístrannou rámcovou dohodu, která bude podle izraelského velvyslance v USA vyhodnocována postupně na základě dosažených výsledků. Zároveň americký ministr obchodu Howard Lutnick oznámil, že Evropa přijala historickou legislativu týkající se obchodní dohody mezi USA a EU, v jejímž rámci byla poprvé v historii snížena cla na nulu. Lutnick tento krok označil za průlomový pro americké výrobce, farmáře a rybáře.
Makroekonomická data
Údaje z USA přinesly smíšený obrázek. Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity dosáhl 49,5 bodu oproti očekávaným 50,0 bodům, přestože subindex spotřebitelských očekávání pozitivně překvapil hodnotou 50,7 bodu. Deficit zahraničního obchodu se zbožím dosáhl 105,8 miliardy USD, výrazně více než očekávaných 85,0 miliardy USD, což poukazuje na přetrvávající napětí v zahraničním obchodě. Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari zároveň upravil svůj březnový výhled z jednoho snížení sazeb na jedno zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce, přičemž jako důvod uvedl nabídkovou inflaci včetně rozšiřování AI infrastruktury.
Indexy
Americká obchodní seance se blíží ke konci ve smíšené náladě. Index S&P 500 dnes posílil o 0,3 %, za celý týden však ztrácí více než 1 %. Nasdaq směřuje k přibližně 4% týdenní ztrátě, zatímco Dow Jones zaznamenal týdenní růst o 0,6 %. V Evropě uzavřely všechny hlavní indexy v červených číslech. Německý DAX oslabil o 1,22 %, italský ITA40 o 0,83 % a britský UK100 o 0,17 %. Mimořádně výrazné ztráty zaznamenala Asie, kde JP225 podle tickeru oslabil o 1,86 %, index Nikkei 225 uzavřel se ztrátou přes 4 % a jihokorejský Kospi se propadl o 5,81 %.
Akcie
V rámci indexu Nasdaq 100 patřily mezi nejvýkonnější tituly AppLovin (+7,43 %), Workday (+7,25 %) a Axon Enterprise (+6,90 %). Na opačném konci žebříčku skončily Western Digital (-10,22 %), Seagate Technology (-8,65 %) a Analog Devices (-7,40 %). V indexu Dow Jones byly nejúspěšnějšími společnostmi IBM (+4,82 %), Microsoft (+4,80 %) a Salesforce (+4,62 %), zatímco největší ztráty zaznamenaly Caterpillar (-3,95 %), Goldman Sachs (-3,42 %) a Cisco (-3,08 %). Za zmínku stojí také to, že Michael Burry částečně uzavřel svou krátkou pozici ve společnosti Palantir a otevřel dlouhodobé opce LEAPS na Microsoft s expirací v prosinci 2028. Sektor zdravotnictví směřuje k nejlepšímu týdnu od roku 2022, když celý sektor vzrostl o více než 7 %, v čele se společnostmi Bio-Techne a Incyte.
Týdenní obrat kapitálu na americkém akciovém trhu. Zdroj: xStation
Měny
Měnový pár EURUSD odevzdal část ranních zisků a obchodoval se kolem úrovně 1,13896, přičemž během dne převzali iniciativu jasně prodejci. Dolar zůstal pod mírným tlakem, když index USDIDX dosahoval hodnoty 101,091 při denní změně -0,15 %. GBP/USD posílil o symbolických 0,09 % na přibližně 1,32037, zatímco USD/JPY se pohyboval kolem úrovně 161,734.
Komodity
Zlato pokračovalo v obnovování ztrát a posílilo o 1,41 % nad úroveň 4 082 USD za unci, zatímco stříbro vzrostlo o 2,44 % na téměř 59,20 USD. Ropa zůstala pod výrazným tlakem navzdory geopolitickému napětí v Hormuzském průlivu. WTI oslabila o 3,14 % na přibližně 69,21 USD za barel a Brent ztratil 3,24 % na 72,55 USD, což naznačuje, že trh nadále započítává scénář dlouhodobé stability v regionu. Zemní plyn (NATGAS) posílil o 2,14 % na 3,339 USD a prorazil nad 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA).
Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)
Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vynutí zvýšení sazeb; EURUSD i USD mění směr ❗
Nálada spotřebitelů podle University of Michigan zaostala za očekáváním
Zemní plyn roste na vlně veder v USA 🔼
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