Nečekaná intervence USA znepokojila Evropu ⚠️

Rozhodnutí Spojených států prodat eura a nakoupit japonský jen bez předchozího upozornění evropských centrálních bankéřů podle společnosti BlackRock zvyšuje geopolitická rizika a dále snižuje atraktivitu dlouhodobých státních dluhopisů.
Samotná měnová intervence podle BlackRocku pravděpodobně nebude mít přímý negativní dopad na evropské vládní dluhopisy. Důležitější je ale signál, který podle investiční společnosti vysílá: jednotlivé země jsou při koordinaci měnové a finanční politiky méně ochotné spolupracovat.
Americké úřady měly minulý týden prodat eura a nakoupit jen v rámci podpory japonské měny. Evropská centrální banka byla podle dostupných informací o operaci informována až poté, co už byla dokončena.
BlackRock se vyhýbá dlouhé splatnosti
Podle Jamese Turnera, šéfa globálních dluhopisových investic BlackRocku pro region EMEA, je současné prostředí příliš nejisté na to, aby firma výrazně zvyšovala expozici vůči dlouhodobým státním dluhopisům.
BlackRock se obává především term premium rizika, tedy dodatečné kompenzace, kterou investoři požadují za držení dluhopisů s dlouhou splatností. Tato prémie roste v prostředí, kde je budoucí vývoj inflace, státního zadlužení i geopolitiky obtížně předvídatelný.
Delší konec výnosové křivky je proto podle společnosti výrazně volatilnější než dříve a nabízí horší poměr mezi výnosem a rizikem.
Dlouhodobé výnosy zůstávají vysoko
Dlouhodobé státní dluhopisy už v posledních týdnech čelily výraznému tlaku. Investory znepokojuje kombinace vysokých rozpočtových deficitů, inflačních rizik a rostoucí geopolitické nejistoty.
Výnos 30letých amerických státních dluhopisů se minulý týden dostal na nejvyšší úroveň za téměř dvě desetiletí. To ukazuje, že trh požaduje vyšší kompenzaci za držení dlouhodobého státního dluhu v prostředí, kde není jasné, jak se budou vyvíjet inflace, fiskální politika ani mezinárodní vztahy.
Pro investory to znamená, že delší splatnosti sice nabízejí vyšší nominální výnos, zároveň ale nesou větší cenové riziko, pokud by výnosy pokračovaly v růstu.
Intervence zvyšuje otázky ohledně koordinace
Z pohledu trhu je překvapivé především to, že americká strana při intervenci neinformovala Evropskou centrální banku předem. Takový postup může zvyšovat nejistotu ohledně budoucí koordinace mezi velkými ekonomikami. Pokud by se podobné jednostranné kroky opakovaly, mohly by investory vést k vyšší rizikové přirážce nejen na devizových trzích, ale také na trzích se státními dluhopisy.
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