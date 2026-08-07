US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce

Mimořádně překvapivá data z trhu práce na chvíli zastínila vývoj v Perském zálivu i výsledkovou sezónu. Výrazné zklamání v podobě poklesu NFP oslabilo dolar a pomohlo nastartovat mírný odraz hlavních indexů. US100 a US500 omezují své zisky na přibližně 0,5 %.
Pokles NFP a výrazné zpomalení růstu mezd (téměř na 0 % meziměsíčně) výrazně mění tržní očekávání ohledně měnové politiky Fedu. To podporuje ocenění akcií navzdory problémům na trhu práce. Roste také cena zlata.
Obavy na akciovém trhu se zřetelně přesunuly na dluhopisový trh. Výnosy amerických státních dluhopisů prudce rostou a trh stále více zpochybňuje důvěryhodnost Fedu. Pro nového předsedu jde o důležitý test tak krátce po jeho nominaci.
Situace v Perském zálivu zůstává nejasná. Vzájemné útoky byly dočasně pozastaveny a Írán údajně jedná s Ománem o dohodě, která by částečně normalizovala tranzit přes Hormuzský průliv.
Pohyby na NASDAQ100
Dnešní pohyby technologického indexu se soustředí na společnosti ze segmentu SaaS a vybrané výrobce polovodičů. Jde o důsledek výsledkové sezóny, která výrazně zpochybňuje opodstatněnost narativu o „SaaS apokalypse“. Větší společnosti se pohybují opačným směrem, zejména výrobci polovodičů a maloobchodní společnosti. Ty mohou čelit potenciálnímu tlaku kvůli klesajícím ziskům.
Firemní zprávy
- Atlassian Corp (TEAM.US): Poskytovatel podnikového softwaru vyvrací obavy spojené s AI a SaaS a za 2. čtvrtletí 2026 vykázal mimořádný růst. Akcie po otevření amerického trhu rostou o více než 30 %. Společnost výrazně překonala očekávání ve všech kategoriích, přičemž vyniká růst pohledávek o přibližně 40 %.
- Cloudflare (NET.US): Společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost svými výsledky za 2. čtvrtletí 2026 zmírnila obavy z tlaku na marže. Očekávání tržeb a zisku překonala přibližně o 5 %, hlavní pozornost však směřovala na výhled managementu. Díky silné poptávce po cloudových řešeních by měly tržby do konce roku překročit 2,86 miliardy USD. Akcie rostou přibližně o 15 %.
- Airbnb (ABNB.US): Provozovatel platformy pro krátkodobé pronájmy zveřejnil za 2. čtvrtletí 2026 výsledky, které ukázaly 17% růst tržeb, výrazně nad očekáváním. Akcie posilují přibližně o 8 %.
- Hertz (HTZ1.US): Autopůjčovna pokračuje v růstu díky výsledkům za 2. čtvrtletí. Jak někteří analytici očekávali, mistrovství světa se ukázalo jako bod obratu a společnost překvapila EPS, které bylo téměř dvakrát lepší, než očekával trh. Je však třeba zdůraznit, že EPS zůstává záporné (ztráta). Akcie rostou přibližně o 30 %.
Technická analýza US100 (D1)
Cena prorazila z downtrendu a zároveň ubránila EMA 100 a EMA 200. Poptávka zřetelně a poměrně rychle převzala iniciativu, přesto může nějakou dobu trvat, než začne další udržitelná růstová vlna. Tento scénář podporuje také RSI, které se po propadu na rekordní minima stejně rychle normalizovalo. Horní hranice předchozího downtrendu nyní může fungovat jako support, stejně jako EMA 100. Hlavní výzvou pro kupující bude v současnosti překonání úrovně kolem 30 000 bodů a následné pokračování růstu směrem k 31 000 až 32 000 bodům. Zdroj: xStation 5
Makroekonomická data
Klíčovými údaji páteční seance byla červencová data NFP.
- NFP dosáhlo -23 tis. oproti očekávání kolem 80 tis. Žádná z hlavních investičních bank ani analytických institucí nezveřejnila přesnou predikci. Vzhledem k tomu, že se tento jev v posledních měsících začíná opakovat, přibývají otázky ohledně kvality dat a skutečného stavu amerického trhu práce. Negativní revize údajů z předchozích měsíců výhled rovněž nezlepšují.
- Po zveřejnění NFP zpomalil růst průměrné hodinové mzdy. Meziměsíčně tempo růstu kleslo na 0,1 % oproti očekávaným 0,3 %.
- Navzdory slabým údajům NFP klesla míra nezaměstnanosti ze 4,2 % na 4,1 %. Jde však o vedlejší efekt nižší míry participace na trhu práce, která souvisí se stárnutím americké populace.
Denní shrnutí: Výprodej dolaru po NFP, zlato opět roste
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Dolar klesá po zveřejnění dat z trhu práce 💲📉
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