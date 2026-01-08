Denní shrnutí: Výjimečně nízký obchodní deficit USA; dolar zůstává silný 📌

- Americké akciové indexy pravděpodobně zakončí obchodování v podobném duchu, v jakém otevřely. US100 zůstává pod tlakem (−0,70 %), US500 oslabuje mírně (−0,10 %), zatímco US2000 překonává trh s růstem o 1,10 %.
- Americký dolar je i nadále nejsilnější měnou dne, USDIDX přidává 0,20 %, zatímco EURUSD klesá o 0,25 %.
- Hlavním tržním impulzem je dnes výzva prezidenta Donalda Trumpa k výraznému navýšení výdajů na obranu USA – až na 1,5 bilionu USD – spolu s doporučením omezit výplaty akcionářům hlavních zbrojních dodavatelů, dokud nebude více investováno do výrobních kapacit a výzkumu a vývoje.
- Investoři vybírají zisky v technologickém sektoru po nedávném růstu, zatímco nižší než očekávané týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a smíšené makroekonomické signály tlumí ochotu riskovat před zítřejšími klíčovými údaji z amerického trhu práce.
- Obchodní deficit USA se opět zúžil: −29,4 mld. USD vs. očekávaných −58,1 mld. USD (předchozí: −48,1 mld. USD). Zlepšení odráží nižší importy (zpožděný dopad cel) a vyšší exporty (podpořené slabším dolarem).
- Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti zůstává nízký – dnešní zpráva ukázala mírný nárůst na 208 tis. (očekávání: 213 tis.; předchozí: 199 tis.).
- Prosincový průzkum spotřebitelských očekávání NY Fedu ukázal vyšší krátkodobá inflační očekávání, zatímco středně- a dlouhodobý výhled zůstává stabilní. Jednoleté očekávání vzrostlo na 3,4 % (z 3,2 %), zatímco tří- a pětileté zůstaly na 3,0 %.
- Alphabet (GOOG) posílil o 1,9 % poté, co předběhl Apple a stal se druhou nejhodnotnější společností světa, poprvé od roku 2019 – což potvrzuje jeho vedoucí postavení v oblasti AI.
- Pasivní fondy, které spravují více než 100 miliard USD, zahájily na začátku ledna 2026 rebalancování podle aktualizovaných pravidel indexů Bloomberg (BCOM) a S&P GSCI – obvykle katalyzátor zvýšené volatility na komoditních trzích.
- Zatímco zlato si nadále drží důvěru investorů (−0,04 %), sentiment u stříbra se prudce zhoršil (pokles přes 3,40 %). Investoři stahují kapitál z ETF fondů podložených stříbrem a stále více sází na pokles prostřednictvím pákových short nástrojů.
- Kryptoměny během dne oslabovaly, ale kupci zvládli do konce seance ztráty vymazat. Bitcoin uzavírá mírně níže (−0,05 %) kolem 91 200 USD.
Ekonomický kalendář: Klidný začátek zajímavého týdne
