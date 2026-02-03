Denní shrnutí: Výprodej na Wall Street 📉 Bitcoin a Ethereum prohlubují pokles v panice

- Americký technologický sektor dnes zaznamenává těžké ztráty, což tlačí index Nasdaq 100 dolů o více než 2 %. Futures na index S&P 500 (US500) klesly o téměř 1,7 % na přibližně 6 900 bodů. Mezi technologickými giganty patří mezi největší propadáky společnosti Nvidia a Microsoft (pokles o více než 3 %), zatímco sektor IT služeb si vede obzvláště špatně. Naopak zisky zaznamenávají banky, akcie společností z obranného průmyslu a producenti ropy a zemního plynu.
- Akcie softwarových společností se propadly v důsledku nové expanze aplikace Claude od společnosti Anthropic. Investoři se stále více obávají, že v blízké budoucnosti by se mohly objevit další podobné řešení, která by narušila obchodní modely mnoha softwarových společností a potenciálně vedla k pomalejšímu růstu a odchodu zákazníků. Akcie společností Intuit, Salesforce a ServiceNow patří dnes k nejvíce postiženým. Ve většině případů tento vývoj prodlužuje již několik měsíců trvající výrazný propad.
- Slabost technologického sektoru se přenesla i na „hardwarovou“ část trhu. Akcie společností souvisejících s GPU, jako je Broadcom, klesly o více než 6 % a pod tlakem jsou i dodavatelé pamětí, přičemž Micron klesl o více než 4 %. Zajímavé je, že Palantir díky silným výsledkům odolává širšímu výprodeji a vzrostl o téměř 6 %. Akcie Walmartu vzrostly o 2,5 % a poprvé v historii společnosti překonaly tržní kapitalizaci 1 bilionu dolarů. PepsiCo také vzrostlo o více než 3 % po zveřejnění svých výsledků.
- Reakce ropy na zprávy, že íránský dron Shahed-139 byl sestřelen americkým letounem F-35, byla omezená. Cena ropy je dnes mírně vyšší a vrátila se nad 67 USD za barel. USA dodaly, že aktuální harmonogram jednání s Íránem zůstává nezměněn a že rozhodnutí sestřelit dron bylo správné. Futures na zemní plyn (NATGAS) dnes mírně vzrostly o 1 %.
- Bitcoin výrazně klesl a testuje hranici 72 500 USD, což je nejnižší úroveň od začátku listopadu 2024, kdy vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách podnítilo naděje na dlouhodobý býčí trh s kryptoměnami a příznivější regulaci. Ethereum, druhá největší kryptoměna, klesla o 10 % na přibližně 2 100 USD.
US500 a bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
