Samsung na GTC představuje inferenční čip Nvidia vyrobený 4nanometrovým procesem

Samsung Electronics představil nový inferenční procesor pro umělou inteligenci od Nvidie na vývojářské konferenci Nvidia GTC v Kalifornii 16. března. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang uvedl, že čip vyrábí Samsung a že je založen na technologii startupu Groq, což podtrhuje širší posun Nvidie směrem k inferenčním výpočtům.
Nvidia prohlubuje svou strategii v oblasti inference
Na GTC Nvidia uvedla, že tržní příležitost pro její AI čipy může dosáhnout nejméně 1 bilionu USD do roku 2027, protože poptávka se přesouvá od trénování modelů k provozu AI systémů v reálném čase. Reuters také uvedl, že Nvidia představila nové systémy navázané na technologii Groq, přičemž Huang označil inferenci za klíčový nový motor růstu firmy.
Proč je oznámení důležité pro Samsung
Tato prezentace dává Samsungu další vysoce viditelnou roli v dodavatelském řetězci AI v době, kdy se snaží posílit jak svou pozici v pokročilé výrobě čipů, tak v paměťových řešeních. Reuters v únoru uvedl, že Samsung zahájil dodávky svých čipů HBM4 zákazníkům, protože se snaží snížit náskok konkurentů v dodávkách klíčových součástek pro AI akcelerátory Nvidie.
Samsung zároveň signalizuje širší pokrok v oblasti AI polovodičů. V lednu firma uvedla, že zákazníci pozitivně hodnotili konkurenceschopnost jejích produktů HBM4 a že její foundry byznys je připraven na výrazný posun vpřed, což naznačuje snahu proměnit poptávku po AI v růst jak v pamětech, tak ve smluvní výrobě čipů.
Trhy nyní budou sledovat, zda Samsung dokáže tuto viditelnost proměnit ve větší zakázky v AI foundry segmentu a zda se nejnovější tlak Nvidie do inference promění v komerční objemy. Dalším bodem zájmu bude uvedení produktů na trh, adopce zákazníky a další důkazy, že poptávka po inferenci roste tak rychle, jak Nvidia očekává.
