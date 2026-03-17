Tesla podepsala kontrakt na výstavbu závodu na LFP baterie v hodnotě 4,3 miliardy USD 🚗

- Tesla podepsala kontrakt na výstavbu LFP baterií v hodnotě 4,3 mld. USD
- Výroba by měla být zahájena v průběhu roku 2027
- Tesla v posledním roce čelila poklesu dodávek vozidel s ohledem na rostoucí konkurenci v Číně
- Tesla podepsala kontrakt na výstavbu LFP baterií v hodnotě 4,3 mld. USD
- Výroba by měla být zahájena v průběhu roku 2027
- Tesla v posledním roce čelila poklesu dodávek vozidel s ohledem na rostoucí konkurenci v Číně
Americká vláda v pondělí oznámila, že výrobce elektrických vozidel Tesla a jihokorejská LG Energy Solution podepsaly dohodu o dodávkách na výstavbu výrobního závodu na lithium‑železo‑fosfátové (LFP) bateriové články v hodnotě 4,3 miliardy USD v Michiganu. Očekávané zahájení výroby by mělo být v roce 2027. Bateriové články vyrobené v USA budou pohánět energetická úložiště Tesla Megapack 3 vyráběné v Houstonu, čímž vznikne robustní domácí dodavatelský řetězec baterií. Dohoda byla součástí širšího oznámení o projektech, které zvýraznila administrativa Donalda Trumpa.
Informace o podepsání kontraktu byly zveřejněny již v červenci roku 2025, v té době však jihokorejská společnost uvedla, že podepsala tříletou smlouvu na dodávku LFP baterií v celosvětovém měřítku, aniž by upřesnila zákazníka nebo to, zda budou použity v autech či v systémech pro ukládání energie. LG Energy Solution je jedním z mála producentů LFP baterií v USA. Sektor LFP baterií je dlouhodobě dominován čínskými konkurenty, kteří mají na americkém trhu jen omezenou přítomnost.
Akcie Tesly od začátku roku odepisují přibližně 10 %, stále však zůstávají nad úrovní před rokem, s nárůstem o více než 60 %. Z hlediska výsledků Tesla za rok 2025 dodala přibližně 1,64 milionu vozidel, což představuje meziroční pokles o zhruba 8,6 % oproti 1,79 milionu vozidel v roce 2024. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 bylo dodáno 418 227 vozidel, tedy meziročně o 15,6 % méně než ve 4Q 2024. Pokles dodávek odráží mimo jiné vypršení federálních daňových pobídek pro nákup elektromobilů a rostoucí konkurenci, zejména ze strany čínského výrobce BYD.
Graf TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ryanair na 5měsíčním minimu 🚩 Růst cen leteckého paliva tlačí na letecký sektor
Wall Street se snaží zastavit výprodej, zatímco ropa roste 🚩 Alibaba ztrácí 7 % po slabších tržbách
Uber investuje až 1,25 miliardy USD do Rivianu, zatímco zrychluje tlak do robotaxi
Akcie týdne: Micron Technology ve zlatém okamžiku paměťového cyklu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.