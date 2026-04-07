Denní shrnutí: Wall Street maže část úvodních ztrát a čeká na Trumpovo konečné rozhodnutí o úderu na Írán 🗽 (07.04.2026)

- Německý DAX dnes klesl o více než 1 %, britský FTSE odepsal přes 0,85 % a francouzský CAC40 ztratil 0,65 % po smíšených finálních datech PMI ve službách napříč evropskými ekonomikami. Data Sentix poukázala na prudké zhoršení podnikatelské i investorské nálady v eurozóně, která spadla na úrovně nevídané od dubna 2025 (-19,2 vs. očekávání -8 a předchozích -3,1).
- Americké akciové indexy umazaly část počátečních ztrát. Futures na S&P 500 ztrácely 0,3 % oproti propadu o více než 1 % krátce po otevření trhu. Americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby meziměsíčně klesly o 1,4 %, tedy více, než činil očekávaný pokles -1,2 % po předchozích 0 %. Jádrové objednávky bez dopravy ale vzrostly o 0,8 % oproti očekávaným 0,5 %. Jednoletá inflační očekávání podle newyorského Fedu vzrostla na 3,4 % (oproti prognóze 3,5 % a předchozím 3 %), zatímco Austan Goolsbee z Fedu varoval před skutečnými inflačními riziky plynoucími z rostoucích cen paliv, která by mohla zatížit růst a zkomplikovat boj s inflací.
Ropa pokračuje v růstovém trendu a drží se kolem 110 USD za barel před možným americkým úderem na Írán, který oznámil Donald Trump. Podle tohoto vyjádření by měl útok začít ve středu kolem 2:00 polského času. Írán varoval před bezprecedentní odvetou zaměřenou na sousední země a související infrastrukturu. Íránští představitelé tvrdí, že Teherán má k dispozici více než 45 000 dronů a několik tisíc raket, přičemž zásoby jsou podle nich „zdaleka nevyčerpané“. Pentagon mezitím trvá na tom, že íránská armáda je slabá a není schopna dosáhnout vítězství.
Zdroj: xStation5
