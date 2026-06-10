Ranní shrnutí (10.06.2026)

- Spojené státy a Írán provedly během noci přímé vojenské údery, což znamená nejvážnější eskalaci od začátku konfliktu. Írán sestřelil americký vrtulník Apache nad Hormuzským průlivem, což vedlo k americkým úderům na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové instalace a velitelská centra.
- Teherán následně zahájil odvetné útoky na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Konflikt se jasně rozšířil mimo oblast Hormuzu a přerůstá v širší regionální konfrontaci.
- Írán tvrdí, že zasáhl celkem 21 míst spojených s americkými leteckými a námořními základnami na Blízkém východě. Nejvýznamnějším cílem byla údajně letecká základna Al-Azraq v Jordánsku, včetně hangárů pro stíhačky F-35 a velitelské infrastruktury. Zprávy také uvádějí dronové útoky na leteckou základnu Ali Al Salem v Kuvajtu a velitelství americké Páté flotily v Bahrajnu. To ukazuje ochotu Teheránu útočit na strategická americká vojenská aktiva rozmístěná ve více zemích regionu.
- Americké síly provedly tři vlny přesných úderů na íránská vojenská zařízení poblíž Hormuzského průlivu. Mezi cíle patřily instalace na ostrově Qeshm a také lokality v Siriku, Jasku a Bandar Abbasu, hlavním námořním velitelském centru Íránských revolučních gard (IRGC) odpovědném za operace v Hormuzu.
- Navzdory výrazné vojenské eskalaci vzrostly ceny ropy v Asii pouze o přibližně 1 % a aktuálně klesají zhruba o 0,60–0,70 %. WTI a Brent se obchodují poblíž 88 USD a 91 USD za barel. Tak utlumená reakce naznačuje, že investoři čekají na potvrzení zpráv, vyhodnocení rozsahu škod nebo signály, že diplomatické kanály zůstávají otevřené.
- Zásoby ropy v USA klesly již osmý týden v řadě. Včerejší data API ukázala pokles o 9,12 milionu barelů, přičemž se snížily také zásoby benzínu. To naznačuje, že americký trh s palivy se stává stále napjatějším ještě před nejnovější eskalací konfliktu.
- Japonská velkoobchodní inflace dosáhla v květnu nejvyšší úrovně od března 2023. Dovozní ceny měřené v jenech vzrostly meziročně o 25,5 %, což je nejrychlejší tempo od listopadu 2022. To je obzvlášť náročné pro ekonomiku silně závislou na dovážených energetických komoditách.
- Čínský index výrobních cen (PPI) vzrostl v květnu meziročně o 3,9 %. Dosáhl tak nejvyšší úrovně za téměř čtyři roky a překonal očekávání trhu.
- Spotřebitelská inflace (CPI) zároveň zůstala na 1,2 % a zaostala za odhady, zatímco jádrová inflace dále zpomalila. To ukazuje na silné nákladové tlaky v dřívějších fázích výroby a zároveň omezenou schopnost přenášet tyto náklady na spotřebitele. Vyšší výrobní ceny v Číně by se mohly postupně promítat do globálních dodavatelských řetězců.
Ekonomický kalendář: Inflace CPI v USA v centru pozornosti amid eskalace v Hormuzském průlivu ⚔️
⚪ Stříbro maže všechny zisky z roku 2026 a blíží se k 60 USD
Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️
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