Denní shrnutí: Wall Street maže veškeré zisky z úvodu seance, síla eura pokračuje (20.06.2025)

Wall Street indexy se po počátečních ziscích obrátily do červených čísel poté, co The Wall Street Journal zveřejnil zprávu o plánech USA zpřísnit vývozní regulace pro polovodičové zařízení do továren v Číně patřících jihokorejským a tchajwanským firmám (S&P 500: −0,2 %, DJIA: −0,15 %, Nasdaq: −0,8 %, Russell 2000: −0,25 %).

Růst na začátku seance podnítil jestřábí komentář Fedu (Waller), který naznačil možný začátek snižování sazeb už v červenci. Později však Fedovec Barkin předešel optimismus přísnějším tónem: odmítl riziko inflace zavinit clům a neplánuje rychlé snížení sazeb.

🔁 Na volatilitu dohlížel také den tzv. triple witching, kdy expirují opční kontrakty v hodnotě až 6,5 bilionu USD.

🌍 Geopolitika a data

Zpravodajství Reuters citovalo íránské zdroje naznačující ochotu Teheránu ke kompromisu ohledně jaderného programu, což na trhy mělo krátkodobě pozitivní efekt.

Z makrodat: LEI index dle Conference Board ve shodě s odhady klesl o −0,1 % m/m, zatímco Philly Fed Manufacturing Index zklamal (−4 vs. očekávaných −1,5).

📈 Evropské trhy

Evropské indexy zakončily týden růstem:

DAX +1,3 %

CAC40 +0,5 %

FTSE100 −0,2 %

Kryptoměny

Bitcoin klesl na 102 000 USD, Ethereum ztratilo přes 3,5 %.

Sentiment evropských spotřebitelů v eurozóně klesl na −15,3 (z −15,2, oček.: −14,9) a prodeje v UK silně zklamaly (−2,7 % m/m oproti +1,2 % v předchozím období).

🛢 Komodity

Ropa klesla o více než 2,5 % na 76 USD/barel, přírodní plyn se propadl o 5 % na 3,83 USD/MMBtu po profitech z dřívějšího růstu.

💱 Forex

Americký dolar zažil nejlepší týden od února díky „safe-haven“ nákupům během napětí na Blízkém východě. Jeho růst ale dnes zastavil prudký obrat po íránských výrocích (USDIDX −0,3 %).

Naopak, euro nejvíce posiluje mezi měnami G10 (EURUSD +0,4 % na 1,153). Mírně oslabily australský a novozélandský dolar, libra a švýcarský frank stagnují.