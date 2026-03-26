Denní shrnutí: Wall Street na hraně; SILVER klesá o 5 % 🚨

- Pokles na Wall Street zřetelně zrychluje. Nasdaq už ztrácí více než 2 % a futures na S&P 500 klesají na nová minima dnešní seance.
- Kvůli eskalujícímu napětí na Blízkém východě a obnoveným obavám z inflace rostou ceny ropy o více než 3,5 %, zlato odevzdává své zisky a klesá o 2,8 %, zatímco tržní sentiment zůstává defenzivní. Velmi slabě si dnes vede také SILVER, který aktuálně ztrácí více než 5 %.
- Na měnovém trhu se nejlépe daří americkému dolaru a japonskému jenu. Naopak největšímu tlaku čelí měny Austrálie a Nového Zélandu, tedy AUD a NZD.
- K pochmurné náladě přispívá několik faktorů. Microsoft oznámil zmrazení náboru v divizích cloud computingu a prodeje, což vyvolává otázky ohledně kondice celého technologického sektoru a především kolem hype spojeného s AI.
- Zároveň se znovu výrazně připomíná geopolitika – podle agentury Reuters po smrti Alího Chameneího z 28. února stále hlasitěji volá konzervativní křídlo íránské politiky, soustředěné hlavně kolem Islámských revolučních gard (IRGC), po vývoji jaderných zbraní.
- Během zasedání kabinetu Trump výrazně přitvrdil rétoriku vůči Teheránu. „Írán prosí o dohodu – ne já,“ prohlásil prezident a dodal, že Teherán měl dohodu uzavřít už před čtyřmi týdny. Trump navíc otevřeně připustil, že v tuto chvíli ani neví, zda je vůbec připraven s Íránem vyjednávat.
- Akcie Meta Platforms dnes oslabily o více než 6,4 %, čímž během jediné obchodní seance vymazaly téměř 70 miliard USD z tržní hodnoty společnosti.
- Dnešní výprodej přišel zároveň se zveřejněním dvou přelomových verdiktů poroty, které společně vymezily novou dimenzi právního rizika pro celé odvětví sociálních sítí. Tento právní tlak navíc doprovází bezprecedentní program kapitálových výdajů.
- Google představil algoritmus TurboQuant, který komprimuje cache jazykových modelů na pouhé 3 bity, čímž snižuje využití paměti KV-cache až šestinásobně a na čipech H100 dosahuje až 8násobného zrychlení bez ztráty přesnosti. Trh okamžitě započítal možné oslabení poptávky po paměťových čipech: SanDisk při otevření oslabil o zhruba 4 %, Micron a Western Digital přibližně o 2 % a Seagate také kolem 2 %.
Denní shrnutí: Pátý týden poklesů na Wall Street
