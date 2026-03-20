Denní shrnutí: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolar dál vítězí v režimu risk-off (20.03.2026)

- Futures na americké indexy přešly po další eskalaci války na Blízkém východě do zcela defenzivního režimu. Ztráty vedou akcie menších firem v indexu Russell 2000 (US2000: -2,7 %; dvoutýdenní minimum), těsně následované technologickým Nasdaqem (US100: -2 %), indexem S&P 500 (US500: -1,6 %) a Dow Jonesem (US30: -1,2 %).
- Za prudkým poklesem stojí íránské útoky zaměřené na klíčovou ropnou a plynovou infrastrukturu v zemích Perského zálivu, které ženou ceny komodit výše. Ropa Brent dnes zpevňuje o 3,8 % a dostává se téměř na 107 USD za barel. Tlak dále zesílil po prohlášení Íránu, že během vojenských operací nehodlá jednat o bezpečnosti Hormuzského průlivu.
- Podle CBS se Spojené státy připravují na možný pozemní útok na Írán. Vysoce postavení vojenští velitelé si údajně vyžádali potřebná povolení k přípravě případné operace. USA navíc urychlují přesun námořní pěchoty na Blízký východ, přičemž příští týden by mohlo dorazit až 2 200 mariňáků.
- Rostoucí riziko dlouhodobějšího energetického šoku zvyšuje inflační očekávání a podporuje sázky na jestřábí měnovou politiku. Futures trh nyní započítává zvýšení úrokových sazeb v USA v prosinci, přičemž ještě do včerejška základní scénář s žádným zvýšením sazeb v roce 2026 nepočítal.
- Dolarový index posiluje o 0,25 % a maže ztráty po relativně vyváženém zasedání FOMC. Sílu tohoto útěku do dolaru nejlépe ukazuje symetrický odliv kapitálu z měn typu risk-on (AUDUSD: -0,9 %, NZDUSD: -0,6 %) i z tradičních bezpečných přístavů (USDJPY: +0,9 %). USD čelí odporu pouze ze strany kanadského dolaru, který podporuje ropa (USDCAD: -0,2 %), a švýcarského franku (USDCHF: -0,05 %). EURUSD koriguje o 0,15 % na 1,156.
- Přesun kapitálu do dolaru zároveň vyvolává výprodej drahých kovů. Zlato klesá o dalších 2,4 % na 4 525 USD za unci, což je nejnižší úroveň od začátku února. Ještě hůře si vede stříbro, které oslabuje o 5 % na 67 USD. V červených číslech jsou také platina (-1,2 %) a palladium (-2 %). Vyhlídky na zpomalení ekonomiky navíc doléhají i na průmyslové kovy (měď: -2,6 %).
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
Zemní plyn klesá 📉
Trump stahuje ultimátum vůči Íránu 🚨 TACO obrací trhy směrem vzhůru 📈
BREAKING: Průlom v íránské otázce; ropa klesá o 10 % ❗📉🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.