Denní shrnutí: Wall Street pod tlakem po nejvyšší inflaci od roku 2023

- Wall Street zažívá plošný výprodej, přičemž hlavní americké indexy zůstávají pod výrazným tlakem. S&P 500 klesá přibližně o 0,7 %, zatímco Nasdaq je nejslabším indexem a ztrácí téměř 1,9 %.
- Hlavním faktorem dnešního poklesu je bezpochyby vyšší než očekávaný výsledek CPI inflace. Inflace v USA zrychlila na 3,8 % meziročně a dosáhla nejvyšší úrovně od května 2023, což zvyšuje obavy, že úrokové sazby mohou zůstat zvýšené delší dobu, a zhoršuje celkový sentiment na trzích.
- Růst inflace byl tažen především vyššími cenami energií, včetně nákladů na pohonné hmoty, které jsou v posledních měsících velmi citlivé na geopolitický vývoj. Zároveň přetrvávající tlak v jádrových inflačních kategoriích naznačuje, že dezinflační proces se zřetelně zpomalil a zvýšené cenové tlaky se šíří i mimo nejvíce volatilní složky ekonomiky.
- Americký Senát schválil Kevina Warshe jako člena Rady guvernérů Federálního rezervního systému, čímž se opět přiblížil k tomu, aby se stal příštím předsedou Fedu, přičemž finální hlasování se očekává později tento týden. Nominace je vnímána jako významný moment pro budoucí směřování americké měnové politiky a přístup Fedu k inflaci.
- Trhy také nadále vyjadřují obavy ohledně Warshova potenciálně blízkého vztahu k současnému prezidentovi USA, což posiluje pochybnosti o budoucí nezávislosti Federálního rezervního systému.
- Geopolitické napětí kolem Íránu znovu roste, přičemž podle zpráv někteří poradci Donalda Trumpa stále více zvažují možnost obnovení vojenských operací poté, co jednání o příměří ztroskotala a Írán odmítl poslední návrh.
- Celkové náklady amerického zapojení do konfliktu se nyní odhadují přibližně na 29 miliard USD, což zdůrazňuje rostoucí fiskální i strategickou zátěž této konfrontace.
- Spojené státy také údajně požadují trvalé zastavení íránského obohacování uranu a převedení obohaceného uranu do USA, což Teherán považuje za nepřijatelné a co dále zvyšuje napětí v jednáních.
- Setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga je naplánováno na 14.–15. května v Pekingu, kde se mají projednávat Írán, ropné trhy a širší geopolitické i obchodní napětí.
- Evropské trhy rovněž zakončily seanci v záporném teritoriu, přičemž hlavní indexy napříč kontinentem čelily výraznému tlaku. Francouzský CAC 40 ztratil téměř 1 %, zatímco německý DAX i španělský IBEX 35 oslabily zhruba o 1,5 %. Britský FTSE 100 si vedl relativně lépe a zaznamenal jen mírné ztráty.
- Ropa Brent nadále těží z rostoucího geopolitického napětí, přičemž ceny výrazně rostou a přibližují se k hranici 110 USD za barel.
- Drahé kovy se obchodují pod mírným tlakem. Zlato ztrácí přibližně 1 % a testuje úroveň 4 690 USD za unci, zatímco stříbro je také mírně slabší a pohybuje se poblíž 85 USD za unci.
- Kryptoměny mezitím zažívají výraznější výprodej. Bitcoin klesá téměř o 2 % a testuje úroveň 80 000 USD, zatímco Ethereum ztrácí více než 2,5 % a klesá pod 2 300 USD.
BREAKING: Senát dal Warshovi zelenou. Trhy jsou kvůli obavám opatrné
🍫Kakao zdraželo o 30 % za dva týdny!📈
US Open: Silnější CPI vyvolává na Wall Street obavy
🔴 Wall Street Open: Růst paměťových firem a závěr výsledkové sezóny
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.