Denní shrnutí: Wall Street roste díky vánoční náladě

- Vánoční nálada dnes jasně dominuje na Wall Street. Index Nasdaq 100 posiluje o více než 1,1 %, S&P 500 přidává přibližně 0,8 % a Dow Jones roste o 0,6 %. Dnešní seance potvrzuje postupný optimismus mezi investory.
- Také evropské indexy zakončily převážně v zelených číslech. Britský FTSE 100 vzrostl o 0,6 %, německý DAX přidal 0,4 % a španělský IBEX 35 posílil o 0,2 %. Francouzský CAC 40 zaostal, když zaznamenal pouze marginální růst.
- Nejvýraznější událostí dne bylo rozhodnutí Bank of Japan zvýšit úrokové sazby na 0,75 %, což je nejvyšší úroveň za poslední tři desetiletí. Tento krok symbolicky ukončuje éru ultra nízkých sazeb, přesto však reálné sazby zůstávají záporné.
- Na měnovém trhu došlo k největším pohybům u měnového páru USD/JPY, který výrazně posílil v reakci na rozhodnutí BoJ.
- Maloobchodní tržby ve Spojeném království za listopad byly slabší, než se očekávalo. Celkové tržby klesly o 0,1 % m/m a také očištěné tržby zaostaly za odhady. Meziroční růst rovněž nedosáhl očekávání analytiků, což naznačuje umírněnou spotřebitelskou aktivitu ve Velké Británii.
- Také kanadské maloobchodní tržby za říjen byly slabší než očekávání. Celkové tržby klesly o 0,2 % m/m a jádrové tržby, které nezahrnují čerpací stanice a prodej autodílů, poklesly o 0,5 %. Tato čísla naznačují oslabující spotřebitelskou poptávku a mohou být vnímána jako negativní signál pro kanadskou ekonomiku.
- Index spotřebitelské důvěry University of Michigan za prosinec dosáhl 52,9 bodu, což je méně než očekávaných 53,3 bodu. Inflační očekávání vzrostla na 4,2 %, což odráží zdrženlivý postoj amerických spotřebitelů.
- Na trhu drahých kovů dnes vede stříbro, které roste o 2,6 % na přibližně 67 USD za unci. Platina posiluje o 3,1 % těsně pod 1 980 USD, palladium přidává 1,5 % na přibližně 1 710 USD a zlato roste o necelých 0,5 %, obchoduje se kolem 4 350 USD za unci.
- Na trhu kryptoměn roste Bitcoin o více než 1,7 %, nad hranicí 87 000 USD, zatímco Ethereum přidává téměř 5 %, pohybuje se kolem 3 000 USD.
- TikTok vytváří americký joint venture, ve kterém Oracle a fondy Silver Lake a MGX získají 50 % podílů, zatímco ByteDance si ponechá 20 %. Nový subjekt s americkou většinou v představenstvu bude mít kontrolu nad daty, moderací a algoritmy ve Spojených státech.
Ekonomický kalendář: Trhy před svátky; italská data PPI v pozadí
BREAKING: GBPUSD mírně roste po zveřejnění údajů o HDP ve Spojeném království
Ranní shrnutí (22.12.2025)
Tři trhy, které sledovat příští týden (19. 12. 2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.