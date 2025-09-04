Denní shrnutí: Wall Street roste navzdory smíšeným ISM a ADP reportům 🗽 US100 +0,5 %

- Americké indexy dnes rostou navzdory smíšeným datům z trhu práce (ADP) a sektoru služeb (ISM). US100 přidává více než 0,5 %, zatímco futures na Dow Jones (US30) rostou téměř o 0,7 %. Evropské trhy také zakončily solidní seanci: DAX vzrostl o 0,72 % a indexy FTSE 100 i Euro Stoxx 50 posílily o více než 0,4 %.
- Na Wall Street jsou akcie Alphabet pod tlakem, zatímco Amazon vede růst velkých technologických firem se ziskem téměř 4 %. V polovodičovém sektoru oslabuje Taiwan Semiconductor, přestože sektor jako celek vykazuje sílu. Po uzavření trhu zveřejní výsledky Broadcom (AVGO.US).
Nová americká data ukazují přetrvávající tlak na ceny ve službách, i když index cen ISM dopadl mírně pod odhady, stále se však drží u úrovně 70. Současně trh práce ukazuje známky ochlazování – oslabily jak report ADP, tak subindex zaměstnanosti ISM.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Klíčová americká data:
-
ISM Services Index: 52 (Očekávání 51; Předchozí 50,1)
-
Business Activity Index: 55 (Očekávání 53; Předchozí 52,6)
-
Employment Index: 46,5 (Předchozí 46,4)
-
Prices Paid Index: 69,2 (Předchozí 69,9)
-
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 237 tis. (Očekávání 230 tis.; Předchozí 229 tis.)
-
Obchodní bilance: –78,30 mld. USD (Očekávání –77,70 mld.; Předchozí –59,10 mld.)
-
ADP Employment Change: 54 tis. (Očekávání 73 tis.; Předchozí 104 tis.)
- V technologickém sektoru vedou poklesy akcie Salesforce, které klesají o téměř 6 % po slabém výhledu tržeb. Přestože EPS i čtvrtletní tržby překonaly očekávání, investoři se obávají zpomalujícího růstu, který by mohl signalizovat zmenšující se trh. CEO Marc Benioff bagatelizoval obavy ohledně AI a označil je za neopodstatněné. Akcie GitLab ztrácely více než 7 % po změně CFO a slabším výhledu.
- Na makrofrontě posiluje americký dolar, dolarový index vzrostl téměř o 0,3 %. Sentiment na kryptu zůstává slabý — Bitcoin klesá o téměř 2 %, Ethereum ztrácí přes 3 %. Drahé kovy jsou rovněž pod tlakem: zlato klesá o více než 0,5 % a stříbro o téměř 2 %. Průmyslové kovy vykázaly jen omezenou volatilitu.
- Energie také oslabily: ropa klesla o více než 1 %, zatímco zemní plyn zůstal stabilní po zveřejnění dat o zásobách (+55 bcf), která odpovídala očekávání.
- Z Fedu zazněl mírně holubičí tón od Johna Williamse, který uvedl, že inflace v USA se pravděpodobně nevrátí k cíli dříve než v roce 2027. Zdůraznil, že měnová politika zůstává restriktivní, upozornil na riziko zpomalení trhu práce a popsal inflaci ve službách jako „přijatelnou“ a směřující správným směrem.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.