Denní shrnutí: Wall Street se snaží oživit 📈 Amazon a Microsoft pod tlakem Rothschild & Co Redburn

- Po úvodní vlně výrazného výprodeje se americké indexy kolem 17:00 SELČ začaly zotavovat. Index US500 je nyní v poklesu jen necelých 0,2 %, zatímco krátce po otevření burzy ztrácel až 1,1 %. Technologický sektor však zůstává pod tlakem – v čele poklesu stojí Microsoft a Amazon.
- Analytici Rothschild & Co Redburn snížili doporučení pro obě společnosti z „koupit“ na „neutral“ a upravili cílovou cenu akcií Microsoftu směrem dolů, zatímco cíl pro Amazon ponechali na 250 USD. Cílová cena pro Microsoft byla snížena na 500 USD. Rozhodnutí bylo odůvodněno podle nich příliš vysokými investicemi souvisejícími s umělou inteligencí.
- Akcie Home Depot dnes klesají téměř o 4 % poté, co společnost snížila svůj výhled tržeb pro letošní rok, čímž opět poukázala na oslabující poptávku v americké ekonomice a opatrné spotřebitelské výdaje. Akcie Nvidie rovněž ztrácejí přes 1 % před zítřejšími výsledky, které budou zveřejněny po skončení obchodování v USA.
- Z makrodat: revidované jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA za říjen vykázaly růst o 0,3 % meziměsíčně (oček. 0,4 %, předchozí 0,4 %). Meziroční revize činí 2,9 % (v souladu s odhady). Tovární objednávky meziměsíčně vzrostly o 1,4 % (oček. 1,4 %, předchozí -1,3 %). Index trhu s bydlením NAHB dosáhl hodnoty 38 vs. očekávání 37 a předchozích 37.
- Zlato posílilo o 0,6 % a pokračuje v odrazu od oblasti 50denního EMA. Stříbro přidává více než 1 %. Futures na dolarový index (USDIDX) mírně rostou, EURUSD se po poklesu z 1,157 na 1,158 mírně zvedl. Donald Trump oznámil, že Saúdská Arábie investuje do USA 600 miliard USD v rámci nové obchodní dohody, přičemž saúdští představitelé naznačili, že tato částka může vzrůst až na 1 bilion USD.
- USA zároveň zvažují omezení vývozu pokročilých čipů pro umělou inteligenci směrem do Saúdské Arábie. Probíhají také jednání o možné civilní jaderné dohodě, která by mohla otevřít prostor i pro budoucí vojenskou spolupráci. Část investovaných prostředků má pravděpodobně podpořit rozvoj infrastruktury AI v USA.
- Cena ropy roste již čtvrtou seanci v řadě a blíží se k 65 USD za barel. Futures na zemní plyn Henry Hub (NATGAS) také výrazně rostou – během tří hodin mezi 17:00 a 20:00 SELČ se cena posunula z 4,22 na 4,38 USD. Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává slabý. Bitcoin dnes klesl až na 90 000 USD, ale po ostrém výprodeji se zotavil zpět nad 93 000 USD. Ethereum rovněž umazalo předchozí ztráty a vzrostlo z 2 930 na přibližně 3 150 USD.
- Futures na kakao se dnes snaží stabilizovat na ICE poté, co trh zasáhl výrazný výprodej – od 1. září ceny kakaa klesly téměř o 35 %. Administrativa Donalda Trumpa se rozhodla zrušit 10% odvetné clo na komodity, které se v USA nevyrábějí, včetně kakaa. Kakao z Brazílie však nadále podléhá vysokému 40% clu z důvodů národní bezpečnosti, což tlumí pozitivní dopad. Pobřeží slonoviny oznámilo, že vývoz od 1. října do 16. listopadu činil 516 787 tun, což je meziročně pokles o téměř 6 %. Na druhé straně farmáři z Pobřeží slonoviny a Ghany hlásí zdravé stromy, rychlý vývoj plodů a ideální podmínky pro sušení. Mondelez navíc uvedl, že počet lusků je o 7 % vyšší než pětiletý průměr. Nedávno se asijské zpracování kakaa propadlo o 17 %, což je nejnižší hodnota za třetí čtvrtletí za posledních devět let. V Evropě došlo k poklesu o 4,8 %, což je desetileté minimum. V Severní Americe byl zaznamenán nárůst o 3,2 %, ale analytici upozorňují, že šlo spíše o metodickou změnu než o skutečný růst spotřeby.
