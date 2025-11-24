Denní shrnutí: Wall Street táhnou technologie, dolar stabilní navzdory holubičímu Fedu (21. 11. 2025)

- US100 vede růst díky technologickému optimismu na Wall Street.
- Jen pokračuje v oslabování uprostřed celkově klidného obchodování na devizovém trhu.
- Euforie v technologickém sektoru smazala všechny ztráty ze čtvrtečního výprodeje na Wall Street. Nasdaq vede zisky (US100: +2,5 %), následuje Russell 2000 (US2000: +1,7 %), podpořený obnovenými nadějemi na prosincové snížení sazeb v USA. S&P 500 (US500: +1,6 %) a DJIA (US30: +0,65 %) rovněž rostou.
- Akcie společnosti Alphabet prudce vzrostly nad 300 USD (GOOGL.US: +6 %), podpořeny uvedením nejnovějšího jazykového AI modelu Gemini 3 a novou smlouvou na cloudové služby s NATO. Christopher Waller z Fedu podpořil prosincové snížení sazeb, přičemž poukázal na stále slabý trh práce a umírněná inflační očekávání, zároveň však zmínil rozpory uvnitř Fedu a nejistotu ohledně vývoje od ledna dál.
- Futures na evropské indexy se obchodují převážně v červených číslech. CAC40 vede ztráty (FRA40: -0,6 %) kvůli poklesu akcií obranného sektoru po návrzích mírového plánu pro Ukrajinu. UK100 (-0,35 %), SUI20 (-0,3 %) a ITA40 (-0,2 %) rovněž klesají. Pouze DE40 (+0,1 %) a SPA35 (+0,3 %) vykazují mírné zisky.
- Akcie Novo Nordisk klesly na čtyřleté minimum (NOVOB.DK: -5,3 %) poté, co testy léku semaglutid na Alzheimerovu chorobu nepřinesly zpomalení kognitivního úpadku, přestože došlo ke zlepšení biomarkerů. Investoři to vnímají jako další neúspěch v kontextu předchozích výprodejů a rostoucí konkurence v oblasti léčby obezity a diabetu. Předběžné výsledky budou zveřejněny v prosinci, kompletní data v roce 2026.
- Německý index podnikatelského klimatu Ifo nečekaně klesl z 88,4 na 88,1 (konsenzus Bloomberg: 88,5).
- Devizové trhy zahájily týden poměrně klidně. Index amerického dolaru zůstává beze změny, vyvažován mírným oslabením vůči většině měn a posílením vůči mexickému pesu a japonskému jenu. EURUSD vzrostl o 0,1 % na 1,152.
- Trh s drahými kovy roste, částečně díky nákupům přes ETF. Největší zisky si připisuje platina (+2,25 %) díky zprávám o pokračujícím nedostatku nabídky. Zlato roste o 1,1 % na 4113 USD/oz, stříbro o 1,9 % na 50,95 USD/oz.
- Ropa Brent i WTI roste přibližně o 1,4 %, čímž přerušuje třídenní pokles. Zemní plyn (NATGAS) klesá o 1,3 % po předchozím růstu. Bitcoin se po výprodeji stabilizuje a přidává 0,5 % na přibližně 88 350 USD; Ethereum posiluje o 3,8 % na 2950 USD.
